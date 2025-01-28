"Зловживав владою": проти міністра оборони Умерова відкрито справу, — ЦПК

Центр протидії корупції вважає, що міністр оборони України не міг звільнити голову Агентства оборонних закупівель. Скандал у військовій сфері дійшов до послів країн Великої сімки.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження щодо міністра оборони Рустема Умерова. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК), за заявою якого було відкрито кримінальне провадження.

За даними організації, міністр міг скоїти злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

У НАБУ офіційно не підтверджували відкриття провадження, реальний статус Умерова в ньому залишається невідомим. Поки незрозуміло, чи буде ця справа розслідуватися.

Заяву на міністра Центр подав через звільнення очільниці Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Марини Безрукової. На їхню думку, міністр незаконно відмовився продовжувати контракт із нею на рік, чим зловживав владою або службовим становищем.

Умеров також звільнив двох членів наглядової ради, які виступали за продовження контракту з Безруковою — Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати. НАБУ має ретельно перевірити мотиви та наслідки рішень міністра", — пояснюють антикорупціонери.

Посли G7 долучилися до ситуації з оборонними закупівлями

Пізніше ЦПК опублікував заяву послів країн Великої сімки (G7) про ситуацію з АТЗ. У ній йдеться про рекомендацію оперативно врегулювати ситуацію з АТЗ.

Посли закликають якнайшвидше зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Відповідність принципам і рекомендаціям НАТО важлива для збереження довіри громадськості та партнерів України.

Працівники ЦПК вирішили перекласти "ввічливу дипломатичну мову" послів на людську.

"Негайно виправте ваш наїзд на АТЗ, щоб далі агентство нормально працювало над контрактуванням збройних закупівель. Які рекомендації НАТО? Правильно вони були прийняті на саміті НАТО у Вашингтоні. Базовою рекомендацією був запуск наглядових рад закупівельних оборонних агентств, що мають убезпечити їх від зовнішнього тиску та атак", — вказали активісти.

У рекомендаціях, за їхніми словами, не прописано механізму відкликання міністром членів наглядової ради, якщо йому не до вподоби їхні кадрові рішення.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше з'явилася інформація про нібито звільнення Рустема Умерова з посади глави Міноборони через "спроби тиску на наглядові ради ключових оборонних структур".

Фокус уже писав, що Умеров вирішив призначити колишнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. На думку Умерова, досвід Кубракова допоможе поліпшити систему постачання і логістики в ЗСУ,