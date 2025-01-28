"Злоупотреблял властью": против министра обороны Умерова открыто дело, – ЦПК

Центр противодействия коррупции считает, что министр обороны Украины не мог уволить главу Агентства оборонных закупок. Скандал в военной сфере дошел до послов стран Большой семерки.

Related video

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство в отношении министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК), по заявлению которого было открыто уголовное производство.

По данным организации, министр мог совершить преступление по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В НАБУ официально не подтверждали открытие производства, реальный статус Умерова в нем остается неизвестным. Пока неясно, будет ли данное дело расследоваться.

Заявление на министра Центр подал из-за увольнения главы Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марины Безруковой. По их мнению, министр незаконно отказался продлевать контракт с ней на год, чем злоупотребил властью или служебным положением.

Умеров также уволил двух членов наблюдательного совета, которые выступали за продление контракта с Безруковой — Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

"Мы уверены, что за эти действия придется отвечать. НАБУ должно тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", — поясняют антикоррупционеры.

Послы G7 подключились к ситуации с оборонными закупками

Позднее ЦПК опубликовал заявление послов стран Большой семерки (G7) о ситуации с АОЗ. В нем говорится о рекомендации оперативно урегулировать ситуацию с АОЗ.

Послы призывают как можно быстрее сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Соответствие принципам и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общественности и партнеров Украины.

Работники ЦПК решили перевести "вежливый дипломатический язык" послов на человеческий.

"Немедленно исправьте ваш наезд на АОЗ, чтобы дальше агентство нормально работало над контрактированием вооруженных закупок. Какие рекомендации НАТО? Правильно они были приняты на саммите НАТО в Вашингтоне. Базовой рекомендацией был запуск наблюдательных советов закупочных оборонных агентств, которые должны оградить их от внешнего давления и атак", — указали активисты.

В рекомендациях, по их словам, не прописал механизм отзыва министром членов наблюдательного совета, если ему не нравится их кадровые решения.

Напомним, в СМИ ранее появилась информация о якобы увольнении Рустема Умерова с должности главы Минобороны из-за "попыток давления на наблюдательные советы ключевых оборонных структур".

Фокус уже писал, что Умеров решил назначить бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова своим советником на общественных началах. По мнению Умерова, опыт Кубракова поможет улучшить систему снабжения и логистики в ВСУ,