В СМИ заявили об увольнении ОП Умерова с должности министра обороны: что известно, подробности

В некоторых средствах массовой информации отмечали об увольнении Умерова с должности главы Министерства обороны. Однако сейчас официальные комментарии отсутствуют.

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Некоторые средства массовой информации со ссылкой на собственные источники сообщали о принятии Офисом Президента Украины решения об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны. Это было связано с "попытками давления на наблюдательные советы ключевых оборонных структур, а также созданием информационных и публичных конфликтов между агентствами, ответственными за обеспечение Вооруженных сил Украины".

В СМИ рассказали, что решение об увольнении Умерова было принято после консультаций на самом высоком уровне с учетом ситуации в оборонном секторе.

По словам журналистов, аргументами для принятия решения об увольнении Умерова стали:

создание информационных конфликтов, которые в дальнейшем препятствовали эффективной работе оборонных структур

попытки влияния на наблюдательные советы Агентства оборонных закупок и государственного оператора тыла

подрыв доверия между государственными органами, ответственными за обеспечение потребностей ВСУ.

Отмечается, что Рустем Умеров пока продолжает исполнять обязанности министра до официального завершения процесса увольнения. Офис президента планирует в кратчайшие определить кандидатуру, которая будет занимать должность министра обороны.

Решение об увольнении Умерова пока отсутствует на сайте Офиса президента Украины. Ведомство никак не комментировало сообщение.

Информации об увольнении Умерова нет и на сайте Министерства обороны Украины. Также о решении не сообщал сам министр обороны.

Напомним, недавно Рустем Умеров назначил экс-вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и бывшего руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Он сразу заявил о подготовке предложений для реформирования оборонного сектора.