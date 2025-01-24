В СМИ заявили об увольнении ОП Умерова с должности министра обороны: что известно, подробности
В некоторых средствах массовой информации отмечали об увольнении Умерова с должности главы Министерства обороны. Однако сейчас официальные комментарии отсутствуют.
Некоторые средства массовой информации со ссылкой на собственные источники сообщали о принятии Офисом Президента Украины решения об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны. Это было связано с "попытками давления на наблюдательные советы ключевых оборонных структур, а также созданием информационных и публичных конфликтов между агентствами, ответственными за обеспечение Вооруженных сил Украины".
В СМИ рассказали, что решение об увольнении Умерова было принято после консультаций на самом высоком уровне с учетом ситуации в оборонном секторе.
По словам журналистов, аргументами для принятия решения об увольнении Умерова стали:
- создание информационных конфликтов, которые в дальнейшем препятствовали эффективной работе оборонных структур
- попытки влияния на наблюдательные советы Агентства оборонных закупок и государственного оператора тыла
- подрыв доверия между государственными органами, ответственными за обеспечение потребностей ВСУ.
Отмечается, что Рустем Умеров пока продолжает исполнять обязанности министра до официального завершения процесса увольнения. Офис президента планирует в кратчайшие определить кандидатуру, которая будет занимать должность министра обороны.
Решение об увольнении Умерова пока отсутствует на сайте Офиса президента Украины. Ведомство никак не комментировало сообщение.
Информации об увольнении Умерова нет и на сайте Министерства обороны Украины. Также о решении не сообщал сам министр обороны.
Напомним, недавно Рустем Умеров назначил экс-вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и бывшего руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Он сразу заявил о подготовке предложений для реформирования оборонного сектора.