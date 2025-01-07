Экс-министр инфраструктуры Кубраков стал советником министра обороны Умерова: чем будет заниматься

Александр Кубраков заявил о подготовке предложений для реформирования оборонного сектора. Цели — привлечение инвестиций и заключение долгосрочных контрактов. Презентация плана запланирована на первый квартал этого года.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил экс-вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и бывшего руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Facebook во вторник, 7 января.

Умеров убежден, что опыт Кубракова является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины.

"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", — написал министр.

Фото: Скриншот

В свою очередь Кубраков отметил, что поддержка фронта и военных была и остается для него самым высоким приоритетом, независимо от должности и текущего места работы.

"С сегодняшнего дня официально буду сотрудничать с Министерством обороны Украины в качестве советника министра Рустема Умерова на общественных началах", — написал он.

Кубраков добавил, что совместно с представителями Европейского парламента, украинскими чиновниками, военными, бизнесом и волонтерами готовит предложения для реформирования оборонного сектора. Цели — привлечение инвестиций, заключение долгосрочных контрактов, создание международных партнерств и защита интеллектуальной собственности. Презентация плана запланирована на первый квартал этого года.

Фото: Скриншот

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Тогда сам Кубраков заявлял, что ни председатель фракции "Слуга народа", ни премьер Денис Шмыгаль не обсуждали с ним вопрос отставки.