Ексміністр інфраструктури Кубраков став радником міністра оборони Умєрова: чим займатиметься

Олександр Кубраков заявив про підготовку пропозицій для реформування оборонного сектору. Цілі — залучення інвестицій та укладення довгострокових контрактів. Презентація плану запланована на перший квартал цього року.

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Міністр оборони України Рустем Умєров призначив ексвіцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та колишнього керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це очільник оборонного відомства повідомив в Facebook у вівторок, 7 січня.

Умєров переконаний, що досвід Кубракова є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.

"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", — написав міністр.

Фото: Скриншот

Зі свого боку Кубраков зазначив, що підтримка фронту та військових була і залишається для нього найвищим пріоритетом, незалежно від посади та поточного місця роботи.

"Відсьогодні офіційно співпрацюватиму з Міністерством оборони України в якості радника міністра Рустема Умєрова на громадських засадах", — написав він.

Кубраков додав, що спільно з представниками Європейського парламенту, українськими урядовцями, військовими, бізнесом і волонтерами готує пропозиції для реформування оборонного сектору. Цілі — залучення інвестицій, укладення довгострокових контрактів, створення міжнародних партнерств і захист інтелектуальної власності. Презентація плану запланована на перший квартал цього року.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Тоді сам Кубраков заявляв, що ані голова фракції "Слуга народу", ані прем'єр Денис Шмигаль не обговорювали з ним питання відставки.