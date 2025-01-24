В ЗМІ заявили про звільнення ОП Умєрова з посади міністра оборони: що відомо, подробиці
В деяких засобах масової інформації зазначали про звільнення Умєрова з посади очільника Міністерства оборони. Однак нині офіційні коментарі відсутні.
Деякі засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляли про ухвалення Офісом Президента України рішення щодо звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Це було пов'язано зі "спробами тиску на наглядові ради ключових оборонних структур, а також створенням інформаційних та публічних конфліктів між агенціями, відповідальними за забезпечення Збройних сил України".
В ЗМІ розповіли, що рішення про звільнення Умєрова було ухвалене після консультацій на найвищому рівні з урахуванням ситуації в оборонному секторі.
За словами журналістів, аргументами для прийняття рішення про звільнення Умєрова стали:
- створення інформаційних конфліктів, які в подальшому перешкоджали ефективній роботі оборонних структур
- спроби впливу на наглядові ради Агенції оборонних закупівель та державного оператора тилу
- підрив довіри між державними органами, відповідальними за забезпечення потреб ЗСУ.
Зазначається, що Рустем Умєров наразі продовжує виконувати обов’язки міністра до офіційного завершення процесу звільнення. Офіс президента планує в найкоротші визначити кандидатуру, яка обійматиме посаду міністра оборони.
Рішення про звільнення Умєрова наразі відсутнє на сайті Офісу президента України. Відомство ніяк не коментувало повідомлення.
Інформації про звільнення Умєрова немає і на сайті Міністерства оборони України. Також про рішення не повідомляв сам міністр оборони.
Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров призначив ексвіцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та колишнього керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Він відразу заявив про підготовку пропозицій для реформування оборонного сектору.