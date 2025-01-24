В ЗМІ заявили про звільнення ОП Умєрова з посади міністра оборони: що відомо, подробиці

В деяких засобах масової інформації зазначали про звільнення Умєрова з посади очільника Міністерства оборони. Однак нині офіційні коментарі відсутні.

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Деякі засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляли про ухвалення Офісом Президента України рішення щодо звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Це було пов'язано зі "спробами тиску на наглядові ради ключових оборонних структур, а також створенням інформаційних та публічних конфліктів між агенціями, відповідальними за забезпечення Збройних сил України".

В ЗМІ розповіли, що рішення про звільнення Умєрова було ухвалене після консультацій на найвищому рівні з урахуванням ситуації в оборонному секторі.

За словами журналістів, аргументами для прийняття рішення про звільнення Умєрова стали:

створення інформаційних конфліктів, які в подальшому перешкоджали ефективній роботі оборонних структур

спроби впливу на наглядові ради Агенції оборонних закупівель та державного оператора тилу

підрив довіри між державними органами, відповідальними за забезпечення потреб ЗСУ.

Зазначається, що Рустем Умєров наразі продовжує виконувати обов’язки міністра до офіційного завершення процесу звільнення. Офіс президента планує в найкоротші визначити кандидатуру, яка обійматиме посаду міністра оборони.

Рішення про звільнення Умєрова наразі відсутнє на сайті Офісу президента України. Відомство ніяк не коментувало повідомлення.

Інформації про звільнення Умєрова немає і на сайті Міністерства оборони України. Також про рішення не повідомляв сам міністр оборони.

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров призначив ексвіцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та колишнього керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Він відразу заявив про підготовку пропозицій для реформування оборонного сектору.