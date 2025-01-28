Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны: подробности

Дмитрий Клименков занимал указанную должность с 2023 года. О причинах увольнения пока не сообщается.

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Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя главы Министерства обороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя Министра обороны Украины", — написал он.

Дмитрий Клименков: что о нем известно

Дмитрий Клименков родился 3 апреля 1981-го в Киеве. В 2002 году он окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" по специальности "Электротехника". Кроме этого, в 2004 году получил специальность инженера-энергоменеджера и экономиста в Киевском политехническом институте, закончив обучение по специальностям "Энергетический менеджмент" и "Экономика предприятия".

С 2022-го по 2023 год он был назначен на должность первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины. После этого Дмитрий Клименков занимал должность коммерческого директора Акционерного общества "Укртрансгаз". 5 октября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил его заместителем Министра обороны Украины.

Напомним, 28 января стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении министра обороны Рустема Умерова. В Центре противодействия коррупции сообщили, что он мог совершить преступление по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением. До этого в СМИ появилась информация о якобы увольнении Рустема Умерова с должности главы Минобороны из-за "попыток давления на наблюдательные советы ключевых оборонных структур".