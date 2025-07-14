Свириденко – премьер, Умеров уедет в США: когда пройдут перестановки в Кабмине и что от них ждать

Через несколько дней в Украине изменится состав правительства. Увольнения грозят министрам, получившим известность, а некоторые главы ведомств сохранят должности.

Related video

Министров по вопросам образования и социальной политики Оксена Лисового и Оксану Жолнович уволят, но кто их заменит, неизвестно. Министром экономики может стать первый замминистра Алексей Соболев, написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Возможно, на место Жолнович придет первый замглавы Минфина Денис Улютин. У Министерства культуры и стратегических коммуникаций будет новый глава, но Железняк не назвал его имени.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский уже предложил первой вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров. Работу правительства нужно существенно обновить.

В министерстве обороны грядут изменения: Рустема Умерова назначат послом в США, а премьер-министр Денис Шмыгаль будет главой ведомства.

В случае увольнения министра энергетики Германа Галущенко, его заменит министр охраны окружающей среды Светлана Гринчук.

В то же время некоторые главы министерств сохранят свои посты. Речь идет о Министерстве по делам ветеранов и его главе Натальи Калмыковой, Министерстве по делам молодежи и спорта (продолжит возглавлять Матвей Бедный) и Минфине (Сергей Марченко сохранит пост).

Главы Минздрава и МВД Виктор Ляшко и Игорь Клименко также останутся при должностях. "Украинская правда" отмечает, что министр национального единства Алексей Чернышов будет уволен, а само ведомство — ликвидировано.

Неизвестной остается карьера министра аграрной политики Виталия Коваля.

Когда будут ротации в Кабмине?

Ярослав Железняк отмечал, что замена правительства произойдет через два дня — 16 июля. По словам собеседников Фокуса, 15 июля состоится заседание фракции "Слуга народа", где объявят кандидатуры новых министров.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко отметил, что увольнять министров планируют в среду, 16 июля, а назначение и голосование в Раде пройдет 17 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров.

Кабинет министров 28 января 2025 года уволил замглавы Министерства обороны Дмитрия Клименкова. В этот же срок НАБУ зарегистрировало уголовное производство в отношении Умерова.