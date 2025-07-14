"Трансформация власти": Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко и предложил ей возглавить Кабинет министров.
От Свириденко ожидают представление программы действий нового правительства в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу", — отметил Зеленский.
Президент Зеленский заслушал доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, достигнутые во время конференции по восстановлению Украины.
"Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", — добавил он.
Кроме этого, чиновники обсудили конкретные мероприятия для укрепления экономического потенциала Украины, расширения программ поддержки украинцев и масштабирования собственного производства оружия.
"С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине", — подчеркнул глава государства.
Зеленский меняет Кабмин: что известно
Отметим, что на Банковой готовят не только смену премьер-министра, но и самих министров. Кресло министра обороны Рустема Умерова может занять действующий премьер Денис Шмыгаль. При этом Умеров, вероятно, поедет послом в США.
По данным СМИ, на должность главы Минобороны рассматривался нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко и даже Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщал о намерениях власти назначить министром обороны действующего главу СБУ Василия Малюка.
По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, замена правительства состоится 16 июля. В этот день могут уволить министра энергетики Германа Галущенко, его Светлана Гринчук, которая сейчас является министром охраны окружающей среды.