"Трансформация власти": Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко и предложил ей возглавить Кабинет министров.

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От Свириденко ожидают представление программы действий нового правительства в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу", — отметил Зеленский.

Президент Зеленский заслушал доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, достигнутые во время конференции по восстановлению Украины.

"Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", — добавил он.

Кроме этого, чиновники обсудили конкретные мероприятия для укрепления экономического потенциала Украины, расширения программ поддержки украинцев и масштабирования собственного производства оружия.

"С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине", — подчеркнул глава государства.

Зеленский меняет Кабмин: что известно

Отметим, что на Банковой готовят не только смену премьер-министра, но и самих министров. Кресло министра обороны Рустема Умерова может занять действующий премьер Денис Шмыгаль. При этом Умеров, вероятно, поедет послом в США.

По данным СМИ, на должность главы Минобороны рассматривался нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко и даже Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщал о намерениях власти назначить министром обороны действующего главу СБУ Василия Малюка.

По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, замена правительства состоится 16 июля. В этот день могут уволить министра энергетики Германа Галущенко, его Светлана Гринчук, которая сейчас является министром охраны окружающей среды.