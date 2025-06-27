Мать вице-премьера Стефанишиной в 2022 году купила "трешку" в Киеве в четыре раза дешевле рынка, — СМИ
Расследователи выяснили, что мать вице-премьер-министра — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной Надежда Кравец в октябре 2022 года купила трехкомнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" площадью около 100 квадратных метров за чуть более чем 3 миллиона гривен, тогда как их цена от застройщика стартовала от 12 миллионов.
Журналисты hromadske в опубликованном 27 июня расследовании отметили, что по курсу на момент покупки такое жилье стоило около 300 тысяч долларов. Для Надежды Кравец оно обошлось в чуть более 83 тысяч.
Риелтор Алексей Глуничик в комментарии журналистам назвал такую цену нереалистичной.
"Не могло быть. От 2000 долларов за квадрат на Кудрявской продавалось минимум", — сказал он.
По состоянию на октябрь 2022 года цена за квадратный метр в ЖК "Львовская площадь" начиналась от 2 380 долларов.
По данным журналистов, Надежда Кравец никогда не имела собственного бизнеса и не открывала ФЛП. Однако отец чиновницы, Виталий Кравец, основал в Одессе две компании — "Вираж-1" и "Быстрина" — специализирующиеся на подготовке водителей транспортных средств.
В декларации Ольги Стефанишиной есть квартира, которая "не существует"
В декларации Ольги Стефанишиной этой квартиры нет, но есть другая площадью 74 квадратных метров, которая также принадлежит ее матери. В разговоре с расследователями Надежда Кравец сказала, что дочь пользуется ее квартирой в Киеве. Впрочем, не уточнила, какой именно из них.
При этом журналисты отмечают, что согласно Реестру прав на недвижимое имущество, указанной в декларации квартиры на 74 квадратных метра, купленной в 2008 году, у матери Стефанишиной нет и никогда не было. Однако расследователи отмечают, что реестр полноценно работает с 2010 года и может не содержать информации о недвижимости за предыдущие годы.
Глава Министерства юстиции Ольга Стефанишина 5 июня ответила на подозрения расследователей коррупции из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Расследователи нашли связь компании, которая "по странному стечению обстоятельств" получила в управление "Дом профсоюзов" в Киеве и еще три объекта, с бывшим мужем чиновницы Михаилом Стефанишиным.
Журналисты проекта "Схемы" 30 мая рассказывали, что обнаружили в электронной декларации судьи Верховного Суда аренду квартиры, владелица которой является гражданкой РФ и живет в Томске.