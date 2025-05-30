Без доходов, но с квартирой: судья Верховного Суда живет у "бедной" гражданки РФ, — "Схемы"

Расследователи исследовали электронную декларацию судьи Верховного Суда Надежды Стефанив, которая живет в квартире в элитном жилом квартале Киева и при этом ничего не платит за аренду. Владелицей квартиры является гражданка Российской Федерации, которая живет в Томске и за 10 лет заработала только на квартиру в ипотеку.

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Об "арендованной" судьей квартире и о ее родственнице из РФ говорится в расследовании проекта "Схемы" на портале медиа "Радио Свобода".

"Схемы" выяснили, что судья Стефанив еще с 2020 года живет в квартире в Киеве. Владелица — гражданка Валентина Хорошавцева. В расследовании рассказали о доходах россиянки, которая живет в Томске, но зарабатывает мало, чтобы купить апартаменты в центре украинской столицы. Кроме того, дочь Стефанив также живет в квартире, которой владеет Хорошавцева, говорится в статье. И мать, и дочь — судьи, и при этом обе не платят арендную плату за проживание в чужом имуществе.

Расследование "Схем" — детали

В электронной декларации Стефанив указано, что она владеет квартирой в Ивано-Франковске, но живет в квартире в Киеве. В документе на портале НАПК видим, что площадь квартиры — 205 кв. м, владелица Хорошавцева. Проживание происходит на условиях "займа" — то есть бесплатно, потому что деньги за аренду не платятся, объяснили расследователи.

Расследование "Схем" — электронная декларация судьи Надежды Стефанив Фото: Скриншот

Расследователи в государственных реестрах нашли квартиру, в которой живет судья. Выяснилось, что речь идет об элитном жилом квартале "Андерсен" в центре Киева. В декларации Стефанов приведена цена — 1,8 млн грн. "Схемы" сравнили цену с данными на порталах недвижимости (около 5 млн грн) и отметили, что она ниже рыночной и почти в три раза.

Расследование "Схем" — квартал, в котором живет судья Стефанив Фото: Схемы

Далее расследователи установили, как живет владелица элитных апартаментов, в которые бесплатно поселилась судья. Владелицу отыскали в реестрах РФ: Хорошавцева зарегистрирована в Томске и с 2008 по 2016 год (когда купила квартиру) суммарно заработала 1,6 млн руб. (ориентировочно 600 тыс. грн.). При этом она же купила квартиру в Ивано-Франковске, в которой живет дочь судьи Верховного Суда Надежда Микитин (90 кв. м), и является владелицей еще одного помещения в том же городе (102 кв. м), написали "Схемы". Между тем в Томске она владеет квартирой 60 кв. м, которую купила в ипотеку.

Расследование "Схем" — россиянка, которая владеет квартирой Стефанов Фото: Facebook Расследование "Схем" — паспортные данные россиянки Хорошавцевой, племянницы Стефанов Фото: Схемы

Что говорит судья Стефанив и юристы

Журналисты пообщались с Надеждой Стефанив и судья прояснила некоторые детали относительно имущества племянницы. По ее словам, родственники из Томска (сестра с семьей) планировали переехать в Украину и поэтому покупали недвижимость. Позже сестра умерла, планы изменились, и поэтому Стефанив поселилась в семейном доме. Между тем "Схемы" заметили в объяснении несогласованность по датам: сестра умерла до покупки, то есть до того, как должны были измениться планы. На вопрос, откуда деньги, Стефанов сказала, что семья в Томске продала свое имущество. Но и это объяснение вызвало сомнение у расследователей, поскольку в РФ они не смогли отыскать данных о каких-то продажах.

"Схемы" привели объяснения юристов относительно имущества судьи. Адвокат Карина Гасимова из общественной организации DEJURE объяснила, что судьи и чиновники часто регистрируют имущество на родственников, чтобы его скрыть. Особенно выгодно при этом использовать родственников из РФ, поскольку тогда узнать детали почти невозможно, добавила адвокат.

Отметим, 25 апреля Фокус писал о расследовании издания OBOZ.UA, которое анализировало покупку дорогих телефонов за средства государственного бюджета. Выяснилось, что больше всего любителей Samsung Galaxy S24, купленных за суммарно 468 тыс. грн, живет в Одесской области.

Напоминаем, 22 мая появилось расследование о топ 6 судей, которые владеют имениями в элитном пригороде Киева Конче-Заспе.