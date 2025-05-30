Без доходів, але з квартирою: суддя Верховного Суду мешкає у "бідної" громадянки РФ, — "Схеми"

Розслідувачі дослідили електронну декларацію судді Верховного Суду Надії Стефанів, яка живе у квартирі в елітному житловому кварталі Києва і при цьому нічого не платить за оренду. Власницею квартири є громадянка Російської Федерації, яка живе у Томську і за 10 років заробила лише на квартиру в іпотеку.

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Про "орендовану" суддею квартиру та про її родичку з РФ ідеться у розслідуванні проєкту "Схеми" на порталі медіа "Радіо Свобода".

"Схеми" з'ясували, що суддя Стефанів ще з 2020 року живе у квартирі у Києві. Власниця — громадянка Валентина Хорошавцева. У розслідуванні розповіли про доходи росіянки, яка живе у Томську, але заробляє замало, щоб купити апартаменти у центрі української столиці. Крім того, дочка Стефанів також живе у квартирі, якою володіє Хорошавцева, ідеться у статті. І матір, і дочка — судді, і при цьому обидві не платять орендну плату за проживання у чужому майні.

Розслідування "Схем" — деталі

У електронній декларації Стефанів вказано, що вона володіє квартирою в Івано-Франківську, але живе у квартирі в Києві. У документі на порталі НАЗК бачимо, що площа помешкання — 205 кв. м, власниця Хорошавцева. Проживання відбувається на умовах "позики" — тобто безплатно, бо гроші за оренду не сплачуються, пояснили розслідувачі.

Розслідування "Схем" - електронна декларація судді Надії Стефанів Фото: Скриншот

Розслідувачі в державних реєстрах відшукали квартиру, у якій живе суддя. З'ясувалось, що ідеться про елітний житловий квартал "Андерсен" у центрі Києва. У декларації Стефанів наведена ціна — 1,8 млн грн. "Схеми" порівняли ціну з даними на порталах нерухомості (близько 5 млн грн) і зауважили, що вона нижча за ринкову й маже три рази.

Розслідування "Схем" - квартал, у якому живе суддя Стефанів Фото: Схеми

Далі розслідувачі встановили, як живе власниця елітних апартаментів, у яких безплатно мешкає суддя. Власницю відшукали у реєстрах РФ: Хорошавцева зареєстрована у Томську і з 2008 по 2016 рік (коли купила квартиру) сумарно заробила 1,6 млн руб. (орієнтовно 600 тис. грн). При цьому вона ж купила квартиру в Івано-Франківську, у якій мешкає донька судді Верховного Суду Надія Микитин (90 кв. м), і є власницею ще одного помешкання у тому ж місті (102 кв. м), написали "Схеми". Тим часом в Томську вона володіє квартирою 60 кв. м, яку купила в іпотеку.

Розслідування "Схем" - росіянка, яка володіє квартирою Стефанів Фото: Facebook Розслідування "Схем" - паспортні дані росіянки Хорошавцевої, племінниці Стефанів Фото: Схеми

Що каже суддя Стефанів та юристи

Журналісти поспілкувались з Надією Стефанів і суддя прояснила деякі деталі щодо майна племінниці. З її слів, родина з Томська (сестра з сім'єю) планували переїхати в Україну і тому купували нерухомість. Згодом сестра померла, плани змінились, і тому Стефанів оселилась у родинному помешканні. Тим часом "Схеми" помітили у поясненні неузгодженість по датах: сестра померла до купівлі, тобто до того, як мали змінитись плани. На питання, звідки гроші, Стефанів сказала, що родина в Томську продала своє майно. Але і це пояснення викликало сумнів у розслідувачів, оскільки у РФ вони не змогли відшукати даних про якісь продажі.

"Схеми" навели пояснення юристів щодо майна судді. Пані адвокат Карина Гасимова з громадської організації DEJURE пояснила, що судді та посадовці часто реєструють майно на родичів, щоб приховати статки. Особливо вигідно при цьому використовувати родичів з РФ, оскільки тоді дізнатись деталі майже неможливо, додала пані адвокат.

Зазначимо, 25 квітня Фокус писав про розслідування видання OBOZ.UA, яке аналізувало купівлю дороги телефонів за кошти державного бюджету. З'ясувалось, що найбільше любителів Samsung Galaxy S24, куплених за сумарно 468 тис. грн, живе в Одеській області.

Нагадуємо, 22 травня з'явилось розслідування про топ 6 суддів, які володіють маєтками в елітному передмісті Києва Кончі-Заспі.