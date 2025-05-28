175 тисяч на 4 смартфони для сільської громади: як в Україні купують "айфони" на бюджетні гроші

В Україні деякі посадовці місцевих адміністрацій і комунальні підприємства витрачають кошти державного бюджету на купівлю "айфонів" й інших дорогих телефонів вартістю майже 50 тисяч гривень за штуку.

Related video

Близько 40 тендерів за останні два роки проаналізувало видання OBOZ.UA.

Журналісти з'ясували, що за найбільшу ціну купило телефони управління Служби безпеки України в Одеській області. В листопаді 2024 року вони витратили 468 тис. грн на 10 телефонів Samsung Galaxy S24.

Для співробітників СБУ на Одещини придбали десять Samsung Galaxy S24 по 46,8 тисяч грн кожен Фото: OBOZ.UA

Адміністрація невеликої Пришибської сільської територіальної громади в Полтавській області з населенням 2 тисячі осіб у 2024 році витратила 175 тисяч гривень бюджету на два Google Pixel 8 Pro та два iPhone 15 Pro на 128 Гб, тобто кожен із телефонів у середньому коштував по 43,7 тис. грн. Автори матеріалу зазначають, що при цьому на благоустрій громади витратили 166,9 тис. грн.

Пришибська територіальна громада купила 4 телефони за 175 тис. грн Фото: OBOZ.UA

Зв'язатися для отримання коментарів із представниками громади чи особисто з Валентиною Іванівною Городянко, яка її очолює, журналістам не вдалося.

Голова Пришибської територіальної громади Валентина Городянко Фото: kolo.news

Також у системі Prozorro залишилися дані про тендер Курахівської місцевої ради на купівлю в кінці 2022 року 15 телефонів iPhone 13 на 256Gb за 760,4 тис. грн — тобто по 50,7 тис. грн за штуку. Журналісти зазначають, що тоді до Держаудитслужби направили звернення із текстом "Завищена вартість закупівлі на понад 30%, нераціональне використання бюджетних коштів у період воєнного стану", і відповідь досі очікується. Станом на травень 2025 року Курахове в Донецькій області лишається під російською окупацією.

Комунальники купують телефони за завищеними цінами

Розслідувачі з'ясували, що товариство обмеженої відповідальності "Кришітка" виграло тендер Київської філії "Газорозподільні мережі України" на суму 2 млн грн на купівлю 295 китайських телефонів Oukitel WP35S OUKITEL WP32 Pro 6/256GB, по 6 800 грн за кожен. При цьому, за словами журналістів, в інтернет-магазинах такі телефони можна знайти за 5 999 грн, тобто 295 штук обійшлися б дешевше на 236,3 тис. грн.

"Газорозподільні мережі України" у Києві купили телефони по 6 800 грн за штуку Фото: OBOZ.UA

Державне підприємство "Український національний центр розбудови миру", що виконує функції Національного інформаційного бюро відповідно до конвенцій про захист жертв війни, в кінці 2024 року купило тисячу телефонів TECNO Spark Go 1 (KL4) 6.67" 4/64 ГБ по 3 395 грн за кожен, тоді як у великих інтернет-магазинах їх можна знайти за ціною 3 199 грн. Водночас журналісти зазначають, що за кілька місяців ціна дійсно могла впасти.

Хто купує "айфони" останніх версій

Журналісти розповіли, що в січні підпорядковане Міністерству енергетики України публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" оголосило тендер на купівлю останньої моделі Apple iPhone — 16 Pro Max 256GB Natural, яка коштує 68 499 грн. Автори матеріалу зауважують, що найдорожча модель навряд чи була виробничою необхідністю.

"Запоріжжяобленерго" оголосило тендер на купівлю останньої моделі Apple iPhone Фото: OBOZ.UA

Також останні "айфони" через тендери за бюджетні кошти купили в державному "ПриватБанку", зокрема у січні придбали: Apple iPhone 16 128GB Black за 44,7 тис. грн, Apple iPhone 16 Pro 128GB Black за 56,2 тис. грн і Apple iPhone 15 Plus 128GB Black за 44,5 тис. грн.

У травні "ПриватБанк" купив іще чотири телефони Apple iPhone16 і планшет Apple iPad, витративши на них загалом 229,9 тис. грн.

Державний "ПриватБанк" придбав за бюджетні кошти через тендер чотири iPhone і один iPad Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 травня журналіст Віталій Глагола розповідав, що рідний брат депутата від "Слуги народу" Закарпатської облради Володимира Суботовського, Віталій Суботовський, продавав коней Федеральній службі охорони президента РФ Володимира Путіна.

Пресслужба Бюро економічної безпеки 19 травня розповідала про викриття фактів розтрати державних коштів на підпорядкованому Міністерству охорони здоров'я підприємстві, яке витратило 262 млн грн на айфони, апарати для косметологічних процедур, тату-машини та іншу техніку, що не має стосунку до медичної діяльності.