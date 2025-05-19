МОЗ витратило 262 млн грн на айфони, тату-машини на інші товари, — БЕБ

Аналітики Бюро економічної безпеки викрили факти розтрати державних коштів на підприємстві, що підпорядковується Міністерству охорони здоров’я. Замість цільового використання бюджету, установа витрачала гроші на техніку Apple, обладнання для тату та масажні прилади.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ України у понеділок, 19 травня.

Зазначено, що установа відповідає за забезпечення медичних закладів продукцією медичного призначення — від медичних виробів і діагностичних матеріалів до пального та супутніх товарів. Посадовці закупили понад 2,4 мільйона одиниць товарів широкого вжитку та косметологічного обладнання, які не мають жодного стосунку до медичної діяльності. Як повідомили в Бюро економічної безпеки, серед придбаного:

татуювальні машинки з картриджами;

апарати для косметологічних процедур;

косметичні засоби;

смартфони Apple.

Після придбання гаджетів підприємство певний час тримало їх на складах, а згодом реалізовувало за значно нижчою вартістю. Бюро економічної безпеки також з’ясувало, що жодних послуг із використанням закупленого обладнання установа не надавала.

У БЕБ також повідомили, що закупівлі тривалий час здійснювались через пов’язані компанії, серед яких були й фіктивні фірми, що вже фігурували у кримінальних провадженнях. Зокрема, одне з таких підприємств раніше очолював колишній керівник державної установи, що може свідчити про зловживання службовим становищем і наявність корупційного ризику.

За попередніми підрахунками, державі завдали збитків на понад 262 мільйони гривень.

Аналітики БЕБ вже передали виявлені факти правопорушень до Державної податкової служби, Державної аудиторської служби та Міністерства охорони здоров’я. Вони також рекомендували провести фінансовий аудит для перевірки залишків товарів на складах і ухвалення відповідних управлінських рішень.

Нагадаємо, у Запорізькій області місцева влада має намір оновити розмітку на дорогах. Очікувана сума витрат становить 10 мільйонів гривень.

Раніше військові чиновники влаштували корупційну схему на розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва. Технічне завдання змінювали 13 разів, вартість робіт збільшилася на 300 млн гривень, підрахували детективи НАБУ.