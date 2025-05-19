Минздрав потратил 262 млн грн на Айфоны, тату-машины на другие товары: - БЭБ

Аналитики Бюро экономической безопасности разоблачили факты растраты государственных средств на предприятии, которое подчиняется Министерству здравоохранения. Вместо целевого использования бюджета, учреждение тратило деньги на технику Apple, оборудование для тату и массажные приборы.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ Украины в понедельник, 19 мая.

Указано, что учреждение отвечает за обеспечение медицинских учреждений продукцией медицинского назначения — от медицинских изделий и диагностических материалов до горючего и сопутствующих товаров. Чиновники закупили более 2,4 миллиона единиц товаров широкого потребления и косметологического оборудования, которые не имеют никакого отношения к медицинской деятельности. Как сообщили в Бюро экономической безопасности, среди приобретенного:

татуировочные машинки с картриджами;

аппараты для косметологических процедур;

косметические средства;

смартфоны Apple.

После приобретения гаджетов предприятие некоторое время держало их на складах, а затем реализовывало по значительно более низкой стоимости. Бюро экономической безопасности также выяснило, что никаких услуг с использованием закупленного оборудования учреждение не предоставляло.

В БЭБ также сообщили, что закупки длительное время осуществлялись через связанные компании, среди которых были и фиктивные фирмы, которые уже фигурировали в уголовных производствах. В частности, одно из таких предприятий ранее возглавлял бывший руководитель государственного учреждения, что может свидетельствовать о злоупотреблении служебным положением и наличии коррупционного риска.

По предварительным подсчетам, государству нанесли ущерб на более чем 262 миллиона гривен.

Аналитики БЭБ уже передали выявленные факты правонарушений в Государственную налоговую службу, Государственную аудиторскую службу и Министерство здравоохранения. Они также рекомендовали провести финансовый аудит для проверки остатков товаров на складах и принятия соответствующих управленческих решений.

Напомним, в Запорожской области местные власти намерены обновить разметку на дорогах. Ожидаемая сумма расходов составляет 10 миллионов гривен.

Ранее военные чиновники устроили коррупционную схему на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства. Техническое задание меняли 13 раз, стоимость работ увеличилась на 300 млн гривен, подсчитали детективы НАБУ.