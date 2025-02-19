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Схема на 246 млн гривен: в Минобороны украли деньги на приложении "Дзвін" для ВСУ, – НАБУ

Дзвін, программа, военная программа, по
Фото: military-informant.com | Минобороны заключило контракт на разработку системы с организацией без опыта создания ПО

Военные чиновники устроили коррупционную схему на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства. Техническую задачу меняли 13 раз, стоимость работ увеличилась на 300 млн гривен, подсчитали детективы НАБУ.

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В Министерстве обороны Украины разоблачили коррупционную схему, из-за которой бюджет государства потерял 246 млн гривен. Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін", сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Детективы подозревают в хищениях бывшего замначальника Генерального штаба ВСУ, экс-начальника войск связи ВСУ, экс-начальника Управления по развитию автоматизации Генштаба и директора частного общества, главного исполнителя контракта.

Следствие установило, что в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с организацией без опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническую задачу меняли 13 раз, из-за этого стоимость работ увеличилась на 300 млн гривен.

НАБУ отмечает безосновательное увеличение количества опытных образцов с 4 до 12. Это привело к дополнительным затратам в размере 115 млн гривен на корректировку документации.

Произведенная система совершенно не отвечала технической задаче: наблюдалась несовместимость с протоколами НАТО и отсутствие интеграции с другими военными системами. Часть ПО вообще не использовалась: из заложенных 200 информационно-расчетных задач реализовали только 10.

Детективы и прокуроры САП, как говорят в НАБУ, столкнулись с попытками препятствия расследованию. Обвиняемые хотели скрыть ключевую документацию по финансированию и разработке проекта.

После начала расследования специалисты ускорили работу, бесплатно модернизировали систему и пылись подогнать ее под первоначальный замысел. В итоге они допустили фундаментальные ошибки в архитектуре и доработка системы "Дзвін" невозможна.

А в 2024 году вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного приложения, на "Дзвін" хотели выделить дополнительные деньги. В НАБУ уверены, что это свидетельствует о попытках продолжить коррупционные злоупотребления.

Напомним, в Китае приговорили к смертной казни за коррупцию бывшего вице-президента госбанка Industrial & Commercial Bank of China. Банкир брал взятки с 2011 по 2022 годы.

В Украине ране взяли под стражу внефракционного нардепа Виктора Бондаря, его подозревают в краже более 140 млн гривен на закупке кабелей для "Укрзалізниці".