Схема на 246 млн гривен: в Минобороны украли деньги на приложении "Дзвін" для ВСУ, – НАБУ

Военные чиновники устроили коррупционную схему на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства. Техническую задачу меняли 13 раз, стоимость работ увеличилась на 300 млн гривен, подсчитали детективы НАБУ.

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В Министерстве обороны Украины разоблачили коррупционную схему, из-за которой бюджет государства потерял 246 млн гривен. Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін", сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Детективы подозревают в хищениях бывшего замначальника Генерального штаба ВСУ, экс-начальника войск связи ВСУ, экс-начальника Управления по развитию автоматизации Генштаба и директора частного общества, главного исполнителя контракта.

Следствие установило, что в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с организацией без опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническую задачу меняли 13 раз, из-за этого стоимость работ увеличилась на 300 млн гривен.

НАБУ отмечает безосновательное увеличение количества опытных образцов с 4 до 12. Это привело к дополнительным затратам в размере 115 млн гривен на корректировку документации.

Произведенная система совершенно не отвечала технической задаче: наблюдалась несовместимость с протоколами НАТО и отсутствие интеграции с другими военными системами. Часть ПО вообще не использовалась: из заложенных 200 информационно-расчетных задач реализовали только 10.

Детективы и прокуроры САП, как говорят в НАБУ, столкнулись с попытками препятствия расследованию. Обвиняемые хотели скрыть ключевую документацию по финансированию и разработке проекта.

После начала расследования специалисты ускорили работу, бесплатно модернизировали систему и пылись подогнать ее под первоначальный замысел. В итоге они допустили фундаментальные ошибки в архитектуре и доработка системы "Дзвін" невозможна.

А в 2024 году вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного приложения, на "Дзвін" хотели выделить дополнительные деньги. В НАБУ уверены, что это свидетельствует о попытках продолжить коррупционные злоупотребления.

Напомним, в Китае приговорили к смертной казни за коррупцию бывшего вице-президента госбанка Industrial & Commercial Bank of China. Банкир брал взятки с 2011 по 2022 годы.

В Украине ране взяли под стражу внефракционного нардепа Виктора Бондаря, его подозревают в краже более 140 млн гривен на закупке кабелей для "Укрзалізниці".