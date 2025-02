"Заработал" $24 млн: в Китае бывшему вице-президенту крупнейшего банка в мире грозит смертная казнь

Чжан Хунли систематически получал взятки за содействие в выдаче кредитов и трудоустройстве других людей. Банкир пришел из немецкого Deutsche Bank и стал первым иностранцем, нанятым на высший руководящий пост в госбанке Китая.

Суд провинции Чжэцзян в Китае приговорил к смертной казни бывшего вице-президента государственного банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунли. Учреждение считается крупнейшим банком в мире, сообщило агентство Bloomberg.

В решении суда отмечается, что приговор вынесли с отсрочкой исполнения на два года, все активы банкира конфискуют. Чжан действовал сообща с другими работниками ICBC, которых также приговорили к смертной казни с отсрочкой.

"Сотни финансовых чиновников и руководителей попали в руки Пекина в ходе масштабной антикоррупционной кампании с 2021 года", — пояснило агентство.

Впервые расследование коррупционных дел Чжана началось в конце 2023 года. В мае 2024 года его арестовали, а в августе обвинили во взяточничестве. По информации следствия, банкир получил $24 миллиона взятки с 2011 по 2022 годы в обмен на содействие в выдаче кредитов и трудоустройстве других людей.

Чжан стал работать в ICBC в 2010 году. Прийдя из немецкого Deutsche Bank, он стал первым иностранным банкиром нанятым на высший руководящий пост в госбанке Китая. В 2018 году он уволился из банка по семейным обстоятельствам и стал сопредседателем частной инвестиционной компании Hopu Investment Management Co.

В кампании взяточничества были также замешаны бывший партийный секретарь China Everbright Group Ли Сяопэн, бывший руководитель China Renaissance Holdings Ltd Цун Лин и экс-глава Bank of China Ltd Лю Лянгэ и бывший президент China Merchants Bank Тянь Хуэйюй.

