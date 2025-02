"Заробив" $24 млн: у Китаї колишньому віцепрезиденту найбільшого банку у світі загрожує смертна кара

Чжан Хунлі систематично отримував хабарі за сприяння у видачі кредитів і працевлаштуванні інших людей. Банкір прийшов із німецького Deutsche Bank і став першим іноземцем, найнятим на вищий керівний пост у держбанку Китаю.

Суд провінції Чжецзян у Китаї засудив до смертної кари колишнього віце-президента державного банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунлі. Установа вважається найбільшим банком у світі, повідомило агентство Bloomberg.

У рішенні суду зазначено, що вирок винесли з відстрочкою виконання на два роки, усі активи банкіра конфіскують. Чжан діяв спільно з іншими працівниками ICBC, яких також засудили до смертної кари з відстрочкою.

"Сотні фінансових чиновників і керівників потрапили до рук Пекіна під час масштабної антикорупційної кампанії з 2021 року", — пояснило агентство.

Уперше розслідування корупційних справ Чжана почалося наприкінці 2023 року. У травні 2024 року його заарештували, а в серпні звинуватили в хабарництві. За інформацією слідства, банкір отримав $24 мільйони хабара з 2011 до 2022 року в обмін на сприяння у видачі кредитів і працевлаштуванні інших людей.

Чжан почав працювати в ICBC у 2010 році. Прийшовши з німецького Deutsche Bank, він став першим іноземним банкіром найнятим на вищий керівний пост у держбанку Китаю. У 2018 році він звільнився з банку за сімейними обставинами і став співголовою приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management Co.

До кампанії хабарництва були також причетні колишній партійний секретар China Everbright Group Лі Сяопен, колишній керівник China Renaissance Holdings Ltd Цун Лін та екс-глава Bank of China Ltd Лю Лянґе і колишній президент China Merchants Bank Тянь Хуейюй.

