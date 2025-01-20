В Ірані популярного співака засудили до смертної кари "за богохульство"

Виконавця, який виступав під псевдонімом Татала, в Іран передала турецька поліція 2023 року.

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Іранський суд засудив популярного співака Аміра Хоссейна Магсудлу, відомого як Таталу, до смертної кари після того, як його визнали винним у богохульстві. Про це пише The Guardian.

Один із кліпів співака Таталу

П'ятирічний термін тюремного ув'язнення Аміра Хоссейна Магсудлу було збільшено після заперечень прокурора. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Верховний суд Ірану відновив справу і цього разу "обвинувачений був засуджений до смертної кари за образу пророка", маючи на увазі пророка ісламу Мухаммеда.

У повідомленні також ідеться, що вирок не є остаточним і може бути оскаржений.

37-річний андеграундний музикант проживав у Стамбулі з 2018 року, поки турецька поліція не передала його Ірану в грудні 2023 року.

Відтоді він перебуває під вартою в Ірані.

Таталу також був засуджений до 10 років позбавлення волі за пропаганду "проституції", а в інших випадках його звинувачували в поширенні "пропаганди" проти Ісламської Республіки та публікації "непристойного контенту".

Співак з великою кількістю татуювань, який виконував пісні, в яких поєднував реп, попмузику і R&B, раніше користувався популярністю у консервативних політиків, які вважали, що він може залучити молодих і ліберально налаштованих іранців.

У 2017 році Таталу навіть провів незручну телевізійну зустріч з ультраконсервативним президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, який пізніше загинув унаслідок аварії вертольота. У 2015 році Таталу опублікував пісню на підтримку ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, у середині грудня 2024 року в Ірані заарештували 27-річну співачку Парасту Ахмаді, яка виконала віртуальний концерт на YouTube. Артистка виступала в чорній відкритій сукні, а також не одягла хіджаб.