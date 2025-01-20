В Ірані популярного співака засудили до смертної кари "за богохульство"
Виконавця, який виступав під псевдонімом Татала, в Іран передала турецька поліція 2023 року.
Іранський суд засудив популярного співака Аміра Хоссейна Магсудлу, відомого як Таталу, до смертної кари після того, як його визнали винним у богохульстві. Про це пише The Guardian.
П'ятирічний термін тюремного ув'язнення Аміра Хоссейна Магсудлу було збільшено після заперечень прокурора. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Верховний суд Ірану відновив справу і цього разу "обвинувачений був засуджений до смертної кари за образу пророка", маючи на увазі пророка ісламу Мухаммеда.
У повідомленні також ідеться, що вирок не є остаточним і може бути оскаржений.
37-річний андеграундний музикант проживав у Стамбулі з 2018 року, поки турецька поліція не передала його Ірану в грудні 2023 року.
Відтоді він перебуває під вартою в Ірані.
Таталу також був засуджений до 10 років позбавлення волі за пропаганду "проституції", а в інших випадках його звинувачували в поширенні "пропаганди" проти Ісламської Республіки та публікації "непристойного контенту".
Співак з великою кількістю татуювань, який виконував пісні, в яких поєднував реп, попмузику і R&B, раніше користувався популярністю у консервативних політиків, які вважали, що він може залучити молодих і ліберально налаштованих іранців.
У 2017 році Таталу навіть провів незручну телевізійну зустріч з ультраконсервативним президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, який пізніше загинув унаслідок аварії вертольота. У 2015 році Таталу опублікував пісню на підтримку ядерної програми Ірану.
Нагадаємо, у середині грудня 2024 року в Ірані заарештували 27-річну співачку Парасту Ахмаді, яка виконала віртуальний концерт на YouTube. Артистка виступала в чорній відкритій сукні, а також не одягла хіджаб.