В Иране популярного певца приговорили к смертной казни "за богохульство"

Исполнителя, который выступал под псевдонимом Татала, в Иран передала турецкая полиция в 2023 году.

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Иранский суд приговорил популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни после того, как он был признан виновным в богохульстве. Об это пишет The Guardian.

Один из клипов певца Таталу

Пятилетний срок тюремного заключения Амира Хоссейна Магсудлу был увеличен после возражений прокурора. По сообщениям местных СМИ, Верховный суд Ирана возобновил дело и на этот раз "обвиняемый был приговорен к смертной казни за оскорбление пророка", имея в виду пророка ислама Мухаммеда.

В сообщении также говорится, что приговор не является окончательным и может быть обжалован.

37-летний андеграундный музыкант проживал в Стамбуле с 2018 года, пока турецкая полиция не передала его Ирану в декабре 2023 года.

С тех пор он находится под стражей в Иране.

Таталу также был приговорен к 10 годам лишения свободы за пропаганду "проституции", а в других случаях его обвиняли в распространении "пропаганды" против Исламской Республики и публикации "непристойного контента".

Певиц с обилием татуировок, который исполнял песни, в которых сочетал рэп, поп-музыку и R&B, ранее пользовался популярностью у консервативных политиков, которые полагали, что он может привлечь молодых и либерально настроенных иранцев.

В 2017 году Таталу даже провел неловкую телевизионную встречу с ультраконсервативным президентом Ирана Эбрагимом Раиси, который позже погиб в результате крушения вертолета. В 2015 году Таталу опубликовал песню в поддержку ядерной программы Ирана.

Напомним, в середине декабря 2024 года в Иране арестовали 27-летнюю певицу Парасту Ахмади, которая исполнила виртуальный концерт на YouTube. Артистка выступала в черном открытом платье, а также не надела хиджаб.