Без хиджаба и с обнаженными плечами: в Иране арестовали певицу из-за концерта (видео)

11 декабря Парасту Ахмади обнародовала на видеохостинге получасовое выступление. Девушка спела несколько песен в сопровождении четырех мужчин-музыкантов.

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В Иране арестовали 27-летнюю певицу Парасту Ахмади, которая исполнила виртуальный концерт на YouTube. Артистка выступала в черном платье без рукавов и воротника, а также не имела хиджаба. Об этом сообщил адвокат певицы Милад Панахипур, пишет Associated Press.

Ахмади была задержана в субботу в городе Сари, административном центре северной провинции Мазандаран. В четверг иранские судебные власти открыли дело против певицы за нарушение строгого дресс-кода для женщин в Исламской Республике. На концерте Парасту сопровождали четыре мужчины-музыканта.

Исполнительница опубликовала свой концерт на YouTube за день до ареста, 11 декабря.

"Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых любит. Это право, от которого я не могла отказаться — петь для своей земли, которую обожаю", — подписала видео артистка.

Видео быстро стало популярным. Сейчас оно собрало почти 1,8 миллиона просмотров.

Адвокат Панахипур заявил, что пока нет информации об официальных обвинениях против Ахмади, а также о том, кто именно ее задержал и где она находится. Он добавил, что двух музыкантов ее группы — Сохейла Фагиха Насири и Эхсана Бейрагдара — также арестовали в Тегеране.

Почему в Иране женщинам запрещено петь и танцевать на публике?

После Исламской революции 1979 года в Иране женщинам было запрещено выступать сольно перед смешанной аудиторией. Сначала запрет касался вообще любого пения, но впоследствии женщины получили разрешение выступать только в составе хора перед мужчинами или на закрытых мероприятиях, где аудитория состоит исключительно из женщин.

Причины этого запрета имеют как религиозный, так и политический характер. Согласно иранскому и исламскому законодательству, женский голос считается "ауратом" (объектом, который может вызвать греховные мысли). Также женщинам запрещено появляться перед чужими мужчинами без хиджаба. Это воспринимается как нарушение норм скромности.

Хиджаб и черный чадор, введенные как обязательные после революции, стали символами идеологической чистоты и преданности режиму. Для верующих мусульманок головной убор является признаком благочестия перед Богом и скромности перед мужчинами за пределами их семей.

Напомним, в 2022 году в Иране вспыхнули масштабные протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала "полиция морали" за якобы неподобающее ношение хиджаба. В то же время власти Ирана отрицали причастность к смерти девушки.

Эти события вызвали временное ослабление контроля за соблюдением дресс-кода, но в 2023 году власти Ирана снова ужесточили контроль за ношением хиджаба.