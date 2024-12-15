Без хіджабу і з оголеними плечима: в Ірані заарештували співачку через концерт (відео)

11 грудня Парасту Ахмаді оприлюднила на відеохостингу півгодинний виступ. Дівчина заспівала декілька пісень у супроводі чотирьох чоловіків-музикантів.

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В Ірані заарештували 27-річну співачку Парасту Ахмаді, яка виконала віртуальний концерт на YouTube. Артистка виступала у чорній сукні без рукавів і коміра, а також не мала хіджабу. Про це повідомив адвокат співачки Мілад Панахіпур, пише Associated Press.

Ахмаді була затримана у суботу в місті Сарі, адміністративному центрі північної провінції Мазандаран. У четвер іранська судова влада відкрила справу проти співачки за порушення суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці. На концерті Парасту супроводжували чотири чоловіки-музиканти.

Виконавиця опублікувала свій концерт на YouTube за день до арешту, 11 грудня.

"Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких любить. Це право, від якого я не могла відмовитися – співати для своєї землі, яку обожнюю", — підписала відео артистка.

Відео швидко стало популярним. Наразі воно зібрало майже 1,8 мільйона переглядів.

Адвокат Панахіпур заявив, що наразі немає інформації про офіційні звинувачення проти Ахмаді, а також про те, хто саме її затримав і де вона перебуває. Він додав, що двох музикантів її гурту — Сохейла Фагіха Насірі та Ехсана Бейрагдара — також заарештували у Тегерані.

Чому в Ірані жінкам заборонено співати та танцювати на публіці?

Після Ісламської революції 1979 року в Ірані жінкам було заборонено виступати сольно перед змішаною аудиторією. Спочатку заборона стосувалася взагалі будь-якого співу, але згодом жінки отримали дозвіл виступати лише у складі хору перед чоловіками або на закритих заходах, де аудиторія складається виключно з жінок.

Причини цієї заборони мають як релігійний, так і політичний характер. Згідно з іранським та ісламським законодавством, жіночий голос вважається "ауратом" (об'єктом, який може викликати гріховні думки). Також жінкам заборонено з'являтися перед чужими чоловіками без хіджабу. Це сприймається як порушення норм скромності.

Хіджаб і чорний чадор, запроваджені як обов’язкові після революції, стали символами ідеологічної чистоти та відданості режиму. Для віруючих мусульманок головний убір є ознакою благочестя перед Богом і скромності перед чоловіками за межами їхніх сімей.

Нагадаємо, у 2022 році в Ірані спалахнули масштабні протести після смерті 22-річної Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі" за нібито неналежне носіння хіджабу. Водночас влада Ірану заперечувала причетність до смерті дівчини.

Ці події викликали тимчасове послаблення контролю за дотриманням дрес-коду, але у 2023 році влада Ірану знову посилила контроль за носінням хіджабу.