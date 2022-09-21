В Ірані тривають протести проти уряду: кількість загиблих збільшилася до 7 (відео)

У країні п'ятий день протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки. Тим часом іранська влада обмежує в країні доступ до інтернету.

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В Ірані п'ятий день поспіль продовжуються протести проти уряду після того, як поліція забила до смерті 22-річну дівчину Махсу Аміні за "неправильне носіння хіджабу". Влада Ірану повідомила, що під час мітингів 21 вересня було вбито трьох людей, зокрема одного співробітника сил безпеки. Про це пише видання Reuters.

Курдська правозахисна організація Hengaw стверджує, що під час протестів семеро мітингувальників було вбито іранськими правоохоронцями, а троє з них — у середу, 21 вересня. За даними правозахисників, це сталося в курдських районах на північному заході країни або поряд з ними, де заворушення були особливо інтенсивними та смертоносними.

Офіційна влада Ірану заперечує причетність силовиків до смертей протестувальників.

В Ірані обмежують доступ до Інтернету

21 вересня в країні обмежили доступ до двох останніх соціальних мереж, що залишилися в країні Instagram і WhatsApp. Сервери WhatsApp були відключені у кількох інтернет-провайдерів за кілька годин після того, як платформу Instagram було заблоковано.

Крім того, організація NetBlocks зазначає, що в деяких частинах іранської провінції Курдистан майже повністю вимкнено інтернет. Водночас, столиця Тегеран та інші частини країни також зіткнулися з перебоями.

Зазначимо, що вебсторінки TikTok, YouTube, Twitter та Facebook заблоковані на території Ірану.

У яких районах пройшли мітинги у вівторок?

Іранці знову вийшли на вулиці в Тегерані та більшості великих міст у західних, північних та північно-західних провінціях країни.

Про протести також вперше повідомлялося із південних робочих районів Пакдашт та Еслам Шахр на півдні столиці.

Крім того, мітинги відбулися у столицях південно-східної провінції Сістан та Белуджистан, центральної провінції Семнан, північно-західної провінції Ардебіль та у місті Сірджанз населенням близько 325 000 чоловік у південній провінції Керман, а також Маранді, що у провінції Східний Азербайджан.

Іранки спалюють хіджаб

Тим часом у мережі з'явилися кадри, як багато жінок зібралися біля багаття на вулицях Ірану, спалюють свої хіджаби та аплодують.

Крім того, ведуча ВВС Рана Рахімпур показала відео, де іранки піднялися на поліцейські машини і скандують "Ми не хочемо Ісламської Республіки".

"Я висвітлювала події в Ірані протягом 15 років і жила там 25 років. Я вважаю, що те, що ми спостерігаємо зараз, не схоже на те, що було раніше", — зазначила вона.

Через що почалися протести?

Протести охопили країну за останні п'ять днів після смерті ув'язнення 22-річної Махси Аміні, яка була заарештована поліцією вдач за те, що не носила хіджаб належним чином.

Однак влада Ірану заперечує причетність до смерті Махси Аміні. Начальник поліції Тегерана стверджує, що смерть дівчини є нещасним випадком, а його підлеглі не допускали недбалості.

Нагадаємо, 20 вересня масові протести в Ірані перейшли у нову фазу. Соціальні мережі повідомляли, що у деяких іранських містах протестувальники перевертали машини поліції. Також повідомлялося про поранених.