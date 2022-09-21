В Иране продолжаются протесты против правительства: число погибших увеличилось до 7 (видео)

В стране пятый день протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики. Тем временем иранские власти ограничивают в стране доступ к интернету.

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В Иране пятый день подряд продолжаются протесты против правительства после того, как полиция забила до смерти 22-летнуюю девушку Махсу Амини за "неправильное ношение хиджаба". Власти Ирана сообщили, что в ходе митингов 21 сентября были убиты трое людей, в том числе, один сотрудник сил безопасности. Об этом пишет издание Reuters.

Курдская правозащитная организация Hengaw утверждает, что в ходе протестов семь митингующих были убиты иранскими правоохранителями, а трое из них — в среду, 21 сентября. По данным правозащитников, это произошло в курдских районах на северо-западе страны или рядом с ними, где беспорядки были особенно интенсивными и смертоносными.

Официальные власти Ирана отрицают причастность силовиком к смертям протестующих.

В Иране ограничивают доступ к интернету

21 сентября в стране ограничили доступ к двум последним оставшимся социальным сетям в стране Instagram и WhatsApp. Серверы WhatsApp были отключены у нескольких интернет-провайдеров через несколько часов после того, как платформа Instagram была заблокирована.

Кроме того, организация NetBlocks отмечает, что в некоторых частях иранской провинции Курдистан почти полностью отключен интернет. В то же время столица Тегеран и другие части страны также столкнулись с перебоями.

Отметим, что веб-страницы TikTok, YouTube, Twitter и Facebook заблокированы на территории Ирана.

В каких районах страны прошли митинги во вторник?

Иранцы снова вышли на улицы в Тегеране и большинстве крупных городов в западных, северных и северо-западных провинциях страны.

О протестах также впервые сообщалось из южных рабочих районов Пакдашт и Эслам Шахр на юге столицы.

Кроме того, митинги прокатались в столицах юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, центральной провинции Семнан, северо-западной провинции Ардебиль и в городе Сирджан с населением около 325 000 человек в южной провинции Керман, а также Маранде, что в провинции Восточный Азербайджан.

Иранки сжигают хиджаб

Тем временем в сети появились кадры, как многие женщины собрались возле костра на улицах Ирана и сжигают свои хиджабы и аплодируют.

Кроме того, ведущая BBC Рана Рахимпур показала видео, где иранки взобрались на полицейские машины и скандируют "Мы не хотим Исламской Республики".

"Я освещала события в Иране в течение 15 лет и жила там 25 лет. Я считаю, что то, что мы наблюдаем сейчас, не похоже на то, что было раньше", — отметила она.

Из-за чего начались протесты?

Протесты охватили страну за последние пять дней после смерти в заключении 22-летней Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов за то, что не носила хиджаб должным образом.

Однако власти Ирана отрицают причастность к смерти Махсы Амини. Начальник полиции Тегерана утверждает, что смерть девушки является нещастным случаем, а его подчиненные не допускали халатноси.

Напомним, 20 сентября массовые протесты в Иране перешли в новую фазу. Социальные сети сообщали, что в некоторых иранских городах протестующие переворачивали машины полиции. Также сообщалось о раненых.