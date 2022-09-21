"Это все ложь": власти Ирана отрицают причастность к смерти Махсы Амини (видео)

В Сети опубликованы результаты томографии головного мозга пострадавшей иранки. Нейрохирурги утверждают, что на снимках не видны следы черепно-мозговой травмы и кровотечения.

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Начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими заявил, что смерть 22 летней девушки Махсы Амини является несчастным случаем, а информация об этой трагедии, распространяемая СМИ, — полная ложь. Об этом сообщает Telegram-канал иранского информационного агентства Fars News Agency.

Рахими заявил, что его подчиненные не допускали халатности, а все домыслы и слухи являются ложными. При этом он добавил, что для того чтобы установить подлинную причину смерти, необходимо дождаться заключения врачей.

"Этот инцидент мы считаем трагическим, и мы не хотели бы допустить чего-то подобного впредь", — сказал он на брифинге.

Позже Fars News опубликовало видео с камер наблюдения, якобы подтверждающее слова Рахими. На записи можно увидеть, что некая девушка (предположительно Махса) общается с представителями "полиции нравов" в помещении для "воспитательных мероприятий", после чего падает в обморок. Далее следуют кадры, где видно, как пострадавшую девушку забирает авто скорой помощи.

Весь видеоролик длится около минуты, и непонятно, что происходило до и после того, как женщина упала. Также неизвестно, сколько времени прошло между ее падением и прибытием экстренных служб.

Медики рассказали о причинах смерти

В Twitter некоего Мохаммада, который представился нейрохирургом, опубликованы снимки томографии головного мозга Махсы с комментариями.

"Мой твит — это доказательства, которые можно увидеть снимках томографии мозга, я публикую это не для того, чтобы обвинить, или оправдать кого-либо", — написал медик.

По его словам, неразглашение медицинской тайны является частью медицинской этики, однако поскольку дело приобрело большой резонанс в обществе, Мохаммад намерен обнародовать информацию.

Согласно заключению нейрохирурга, на КТ головы Махсы не обнаружено никаких признаков травмы мозга, черепной коробки, и кровотечения. На снимках видны следы сделанной ранее операции.

[ + – ] КТ головы Махсы Амини

[ + – ] Компьютерная томография мозга Амини

[ + – ] Снимки КТ подтверждают, что черепно-мозговой травмы у Махсы Амини не было

"Признаки хирургического вмешательства есть, они свидетельствуют о лобно-височной краниотомии с кратковременной атрофией мышц и изменениях мягких тканей", — комментирует хирург.

Таким образом, по данным нейрохирурга смерть Махсы не могла произойти от травм головного мозга.

Известно также, что президент Ирана Ибрахим Раиси связался с семьей Амини и выразил свои соболезнования.

Протесты продолжаются

Тем временем в Иране продолжаются протестные акции в связи со смертью иранской девушки. Несмотря на опасность арестов, тюремного заключения и даже смертной казни, протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги, направленные в адрес духовного лидера страны Али Хаменеи.

В ходе протестов иранские девушки срывали с себя хиджабы, демонстративно размахивали ими в воздухе, а некоторые публично их поджигали. В ответ на беспорядки полиция применила слезоточивый газ и водометы, в некоторых случаях в ход пошли дубинки, также были слышны звуки выстрелов.

[ + – ] Протесты в Тегеране

[ + – ] Смерть Махсы Амени вызвала волну протестов в Иране

Напомним, что в Иране полицейские похитили 22-летнюю Махсу Амини, которая приехала из Курдистана в гости к родственникам. Утверждалось, что девушку избили в участке за несоблюдение строгих правил относительно ношения мусульманских платков.

После инцидента в Иране начались массовые волнения из-за смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. По всей стране происходят стычки между правоохранителями и митингующими.