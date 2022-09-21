Массовые протесты в Иране перешли в новую фазу: поджоги и стычки с силовиками (видео)

Социальные сети сообщают, что в некоторых иранских городах протестующие переворачивают машины полиции. Также есть сообщения о раненых.

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В Иране продолжаются масштабные протесты. Так, в социальных сетях сообщают о ранении силовиками 10-летней девочки. На появившихся в сети кадрах можно увидеть раненых протестующих. Также есть ролики, на которых митингующие переворачивают автомобили силовиков.

[ + – ] Протесты в Иране.

[ + – ] Протесты в Иране.

Также появились сообщения, что в стране начались локальные поджоги.

[ + – ] Поджоги в Иране.

В соцсетях появились сообщения, что в городе Негеде, который находится в остане (провинции) Западный Азербайджан в Иране, начались уличные бои. Ранее там скандировали "независимость, справедливость, национальное правительство".

[ + – ] Протесты в Иране.

[ + – ] Протесты в Иране.

В городе Пираншехр, Западный Азербайджан, Стражи Исламской революции и полиция пустились в бегство от протестующих.

[ + – ] Протесты в Иране.

Отметим, что в социальных сетях также распространяется призыв ко всем гражданам Ирана выходить на протесты. Его распространяет иранская оппозиция. Более того, призывают к общенациональному восстанию.

С чего все началось?

Масштабные протесты начали в Иране после того, как широко распространилась информация о смерти 22-летней девушки по имени Махса Амини. Ее полиция забила до смерти. Девушка была задержана в Тегеране за "неправильное ношение хиджаба".

В полиции заявляли, что у девушки внезапно возникли проблемы с сердцем. Родители Амини заявили, что у дочери не было проблем со здоровьем. Событие вызвало большой скандал в обществе.

Режим аятолл в Иране

В 1979 году в Иране в результате Исламской революции к власти пришел так называемый режим аятолл. Страна была объявлена первой Исламской республикой. Аятолла – почетное звание шиитских богословов. 1 февраля 1979 года в Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который взял власть в свои руки. В результате революции была свергнута монархия, а Хомейни был избран высшим руководителем страны. Президентом на данный момент является Ибрагим Раиси.

Ранее Фокус писал, что президент Ирана поставил под сомнение реальность и масштабы Холокоста. По словам Ибрагима Раиси, если Холокст и существовал, то оценкам этим событиям должны давать историки. Заявление иранского президента вызвало волну негодования в Израиле.

Еще напомним, что в Иране глушат интернет из-за протестов. Freedom House фиксировала низкий уровень свободы интернета в Иране еще в прошлом году. Теперь власти страны ограничивают доступ в сеть из-за протестов.