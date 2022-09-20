Президент Ирана поставил под сомнение реальность и масштабы Холокоста (видео)

По словам Ибрагима Раиси, если Холокст и существовал, то оценкам этим событиям должны давать историки. Заявление иранского президента вызвало волну негодования в Израиле.

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Президент Ирана Ибрагим Раиси в программе канала СBS News выступил с заявлением, граничащим с отрицанием Холокоста. На вопрос, верит ли он, что 6 миллионов евреев пострадали во время Второй мировой войны, Раиси ответил, что существует "некоторые признаки" этого, и даже если они есть, то оценки должны давать историки.

"Исторические события должны исследовать исследователи и историки. Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, то они должны позволить это расследовать и изучать", — ответил иранский президент.

Кроме того, Раиси прокомментировал существование современного Израиля как такового, назвав его фальшивым режимом, поддерживаемым американцами.

"Видите ли, народ Палестины — это реальность. Это право народа Палестины, который был вынужден покинуть свои дома и родину. Американцы поддерживают там этот фальшивый режим, чтобы он там укоренился и утвердился".

Реакция израильтян

Вскоре после того, как интервью вышло в эфир, по стране, где проживают десятки тысяч переживших Холокост прокатилась волна возмущения. Председатель официального израильского мемориального центра Холокоста Яд ва-Шем, Дани Даян назвал Раиси презренным антисемитом.

"Даже подвергать сомнению факт Холокоста — одна из самых отвратительных форм антисемитизма", — сказал он.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, чей покойный отец пережил Холокост, опубликовал в Твиттере серию графических фотографий геноцида с подписью: "Некоторые признаки".

Также своему иранскому коллеге ответил президент Израиля Ицхак Герцог, опубликовав в Twitter фотографию предплечья пережившей Холокост Доры Драйблатт Айзенберг, на которой вытатуирован ее идентификационный номер заключенной. Рука Айзенберг держится за руку ее маленькой правнучки Даниэллы Хар-Цви на фоне израильского национального флага.

"Цифры говорят сами за себя", — написал Герцог под фотографией.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан также осудил комментарии Раиси, назвав их шокирующими, и в связи с этим призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерриша лишить его мировой сцены для распространения антисемитизма и ненависти. Следует отметить, что президент Ирана впервые выступит на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце этой недели.

Напомним, что председатель Верховного суда Ирана и проповедник Ибрагим Раиси в июне 2021 стал президентом страны. По данным западных СМИ, он набрал около 17,8 млн голосов.

15 сентября Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде. Выполнив определенные обязательства, Иран уже на следующем саммите в Индии в 2023 сможет участвовать в качестве полноправного члена.