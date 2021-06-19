У Ирана новый президент: на выборах побеждает ультраконсерватор и проповедник Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси станет первым президентом Ирана, на которого США наложили санкции еще до вступления в должность.

На президентских выборах в Иране побеждает ультраконсервативный председатель Верховного суда и проповедник Эбрахим Раиси, который, по результатам подсчета 90% бюллетеней набирает около 62% (17,8 млн голосов), сообщает The Washington Post.

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По предварительным результатам, главный соперник Раиси, бывший руководитель Центрального банка Абдольнасер Хеммати получил около 8% голосов.

По мнению обозревателей издания, победа Эбрахима Раиси укрепит консервативный контроль над политикой страны, поскольку Тегеран пытается возродить международное ядерное соглашение, которое освободит страну от некоторых санкций США.

Хеммати уже поздравил соперника с победой, несмотря на то, что официальные результаты выборов еще не объявлены:

"Я надеюсь, что ваша новая администрация дает повод для гордости Исламской Республике Иран".

Его примеру последовали и два других кандидата – секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи и заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми.

Последние президентские выборы в Иране были омрачены широкомасштабным бойкотом, поскольку миллионы граждан не пошли на участки. Одной из причин такого поступка стал протест против действий клерикального истеблишмента склонить выборы в пользу Раиси. За несколько недель до голосования орган по надзору за выборами страны дисквалифицировал почти всех неконсервативных кандидатов.

Новоизбранный глава государства будет приведен к присяге в начале августа, если его окончательная победа подтвердится.

Эбрахим Раиси, который возглавляет судебную систему Ирана, имеет небольшой опыт в политике, но построил успешную карьеру как юрист. Он руководил массовыми арестами журналистов, адвокатов и американских граждан, а также приговорил к смерти нескольких несовершеннолетних. Он также является доверенным лицом верховного лидера Али Хаменеи, который в последние годы выбрал священнослужителя, чтобы возглавить два ключевых учреждения: судебную систему и благотворительную организацию "Астан Кудс Разави" стоимостью в миллиарды долларов.

Раиси – первый президент Ирана, на которого США наложили санкции, прежде чем он вступит в должность. Американские власти обвиняют его в причастности к жестокому подавлению иранских демонстрантов и в работе в комиссии 1988 года, приговорившей к смерти тысячи политических заключенных.

Ранее сообщалось, что Иран начал выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы МАУ в январе 2020 года. По словам дипломатов, сумма компенсации составляет $150 тысяч за одного погибшего.