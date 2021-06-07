Иран начал выплату компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе МАУ (видео)

Дипломаты утверждают, что сумма компенсации увеличена и на данный момент составляет 150 тысяч долларов за одного погибшего.

Часть родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года в Иране уже получила компенсации.

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Об этом по результатам переговоров с Украиной по данному вопросу сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.

"К этому моменту некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации", – заявил он.

По словам представителя иранского МИД, сумма выплат была существенно увеличена.

"Суммы компенсаций значительно увеличились в сравнении с теми объемами, какие мы должны были выплатить согласно с нашими международными обязательствами. Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого погибшего необходимо выплатить $150 тысяч семьям погибших – как иностранным, так и иранским гражданам – согласно нормам относительно права наследования", – добавил Бахарванд.

[ + – ] Выступление Мохсена Бахарванда

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Иран сбил самолет авиакомпании МАУ в январе 2020 года преднамеренно.

В марте власти Ирана назвали итоговую версию причины крушения украинского самолета. Было заявлено, что самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО и по нему были выпущены две ракеты.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс "Тегеран – Киев" был сбит иранской ракетой сразу после взлета утром, 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.