Иран назвал окончательную причину крушения самолета МАУ

Оператор системы ПВО, согласно отчету, ошибочно определил украинский самолет как вражескую цель.

Власти Ирана назвали итоговую версию причины крушения украинского самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в окрестностях Тегерана в январе 2020 года.

"Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО и по нему были выпущены две ракеты", – говорится в отчете, опубликованном 17 марта на сайте иранского агентства гражданской авиации.

Напомним, Украина практически одна ведет расследование катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе прошлого года. Об этом в феврале заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. По его словам, некоторые страны затягивают процесс расследования, не желая предоставлять информацию.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

В конце декабря 2020 года представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что Иран передал Украине окончательный отчет по расследованию причин катастрофы пассажирского самолета МАУ.

Госдеп США обвинил Иран в том, что он покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ. А канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, обсуждает возможность выдачи атаки на рейс PS 752 за преднамеренный акт, к которому власти не имеют отношения.