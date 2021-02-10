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Власти Ирана стремятся скрыть правду о катастрофе самолета МАУ, – CBC News

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Фото: CBC

Аудиозапись разговора, якобы, высокопоставленных чиновников Ирана сейчас изучают спецслужбы Канады.

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, обсуждает возможность выдачи атаки на рейс PS 752 за преднамеренный акт, к которому власти не имеют отношения. Об этом сообщило издание CBC News.

Человек с голосом Зарифа говорит, что есть "тысяча возможностей" для объяснения крушения самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "агентов". Такое сценарий, по его словам, является вполне возможным.

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Он также заявил, что правда никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана. "Если они это сделают, то это откроет некоторые двери в систему обороны страны, о которых не в интересах нации говорить публично", – пояснил якобы Зариф.

Сообщается, что разговор на записи проходил через месяц после сбития самолета МАУ.

Детали разговора и личности других его участников не разглашаются из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает и источник аудиозаписи.

Ральф Гудейл, специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS 752, сказал, что правительству известно об этой записи. По его словам, в ноябре прошлого года канадская группа судебной экспертизы и оценки получила ее копию.

Он подтвердил, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей.

Спецслужбы Канады сейчас оценивают подлинность записи и отказываются от комментариев. 

"Мы рассматриваем все потенциальные доказательства с той серьезностью, которую они заслуживают, – сказал Гудейл. – Мы очень хорошо понимаем желание родственников погибших узнать правду и сделаем все возможное, чтобы дать им ее".

Напомним, 8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Были выпущены две ракеты. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 138 человек, связанных с Канадой.

Канада продолжит работу по привлечению Ирана к ответственности за сбитый украинский самолет. Она потребует от него компенсаций родственникам жертв и привлеченным государствам. Об этом говорится в отчете депутата парламента и специального советника премьер-министра страны Ральфа Гудейла, опубликованном в декабре прошлого года. В отчете собрана вся имевшаяся на тот момент день информация о катастрофе и ее причинах, о ходе международных переговоров, действиях сторон. В нем подробно описана реакция правительства Канады на сообщение о трагедии. Также в документе приведены вопросы, которые Канада поставила иранской стороне.

В феврале родственники жертв трагедии в Канаде подали коллективный иск, в котором они требуют компенсации в 1,1 млрд долларов. Ответчиками выступают государство Иран, его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи и высокопоставленные военные.