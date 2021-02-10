Влада Ірану прагне приховати правду про катастрофу літака МАУ, — CBC News

Аудіозапис розмови нібито високопоставлених чиновників Ірану наразі вивчають спецслужби Канади.

Канадський уряд і органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, голос якої схожий на міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавад Заріфа, обговорює можливість видачі атаки на рейс PS 752 за навмисний акт, до якого влада не має відношення. Про це повідомило видання CBC News.

Людина з голосом Заріфа каже, що є "тисяча можливостей" для пояснення катастрофи літака, включаючи навмисний напад за участю двох або трьох "агентів". Такий сценарій, за його словами, є цілком можливим.

[ + – ] Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Він також заявив, що правда ніколи не буде розкрита на найвищому рівні уряду та збройних сил Ірану. "Якщо вони це зроблять, то це відкриє деякі двері в систему оборони країни, про які не в інтересах нації говорити публічно", — пояснив нібито Заріф.

Повідомляється, що розмова на запису проходила через місяць після збиття літака МАУ.

Деталі розмови й особистості інших його учасників не розголошуються через побоювання за безпеку людей. CBC не розкриває і джерело аудіозапису.

Ральф Гудейл, спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі про рейс PS 752, сказав, що уряду відомо про цей запис. За його словами, у листопаді минулого року канадська група судової експертизи й оцінки отримала її копію.

Він підтвердив, що аудіофайл містить конфіденційну інформацію, і публічне коментування його деталей може поставити під загрозу життя людей.

Спецслужби Канади наразі оцінюють достовірність запису і відмовляються від коментарів.

"Ми розглядаємо всі потенційні докази з тією серйозністю, яку вони заслуговують, — сказав Гудейл. — Ми дуже добре розуміємо бажання родичів загиблих дізнатися правду і зробимо все можливе, щоб дати їм її".

Нагадаємо: 8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збив у небі над Тегераном літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Були випущені дві ракети. Загинули всі 176 чоловік, що перебували на борту, у тому числі 138 осіб, пов'язаних з Канадою.

Канада продовжить роботу із залучення Ірану до відповідальності за збитий український літак. Вона зажадає від нього компенсацій родичам жертв і залученим державам. Про це йдеться у звіті депутата парламенту і спеціального радника прем'єр-міністра країни Ральфа Гудейла, опублікованому в грудні минулого року. У звіті зібрана вся доступна на той момент інформація про катастрофу та її причини, про хід міжнародних переговорів, дії сторін. У ньому докладно описана реакція уряду Канади на повідомлення про трагедію. Також у документі наведені питання, які Канада поставила іранській стороні.

У лютому родичі жертв трагедії в Канаді подали колективний позов, у якому вони вимагають компенсації 1,1 млрд доларів. Відповідачами виступають держава Іран, її керівник і духовний лідер аятола Алі Хаменеї і високопоставлені військові.