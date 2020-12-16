Канада обнародовала отчет о расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране

В катастрофе погибли 57 граждан Канады.

Канада продолжит работу по привлечению Ирана к ответственности за сбитый украинский самолет авиакомпании МАУ. Она потребует от него компенсаций родственникам жертв и привлеченным государствам. Об этом говорится в отчете депутата парламента и специального советника премьер-министра страны Ральфа Гудейла, опубликованном на днях.

В отчете собрана вся имеющаяся на сегодняшний день информация о катастрофе и ее причинах, о ходе международных переговоров, действиях сторон. В нем подробно описана реакция правительства Канады на сообщение о трагедии. Также в документе приведены вопросы, которые Канада поставила иранской стороне.

В отчете подчеркивается, что Канада будет продолжать поднимать вопрос и катастрофе и ее последствиях на различных международных форумах.

В катастрофе погибли 57 граждан Канады.

[ + – ] Схема ракетной атаки на украинский самолет

Напомним, в феврале родственники жертв трагедии в Канаде подали коллективный иск, в котором они требуют компенсации в 1,1 млрд долларов. Ответчиками выступают государство Иран, его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи и высокопоставленные военные.

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания обнародовали совместное заявление, посвященное 100 дням с момента сбития иранскими военными самолета МАУ под Тегераном.

В начале декабря правительство Ирана отозвало предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе МАУ. Средства на компенсации – 200 млн евро – еще недавно хотели выделить из Фонда национального развития Ирана. Но сейчас от этого варианта отказались.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.