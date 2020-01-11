Иран официально признал, что ошибочно сбил украинский самолет
2020-01-11 07:34:07
Причиной названа "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США"
Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом сообщило иранское Press TV.
Виновные будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении, показанном по государственному телевидению Ирана, а правительство приносит свои извинения семьям жертв, в том числе иностранцам.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил: "Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и пострадавшим странам".
В заявлении военных говорится, что самолет был принят за враждебную цель после того, как он повернул к "чувствительному" военному центру Революционной гвардии. "Военные были на высочайшем уровне готовности" из-за обострения отношений с США, сказано в заявлении.
Военное командование извинилось за катастрофу и заявило, что обновит свои системы, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. В заявлении говорится, что ответственные будут привлечены к ответственности.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.
- После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики".