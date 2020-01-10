Иран согласен на иностранное участие в расследовании крушения Boeing

Иранские власти обеспокоены сообщениями о том, что самолет мог быть сбит ракетой с земли

Официальный представитель иранского правительства Али Рабей прокомментировал версию о случайном попадании ракеты в самолет Boeing "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

По словам Рабея, подобные сообщения являются психологической войной против Ирана. "Мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к изучению "черных ящиков", – приводит его слова Reuters. Рабей также добавил, что к расследованию крушения могут присоединиться представители всех стран, чьи граждане были на борту разбившегося лайнера.

После этого стало известно, что Тегеран направил официальное приглашение Национальному совету по безопасности на транспорте США ( NTSB). Тот уже выделил своего представителя для участия в расследовании крушения украинского лайнера под Тегераном. Об этом говорится в заявлении NTSB, на которое ссылается CNN.

"NTSB продолжает следить за ситуацией вокруг аварии и оценивать уровень своего участия в расследовании", – говорится в заявлении.

Компания Boeing заявила, что поддержит NTSB в расследовании, добавляет агентство.

Иран также призвал Канаду поделиться информацией о причинах крушения после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил о наличии разведданных, указывающих на то, что в самолет был сбит иранской ракетой.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране", – цитирует Reuters пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.

По данным CNN, Бюро по расследованию авиационных происшествий в Иране пригласило Совет по безопасности перевозок Канады (TSB) принять участие в расследовании. Приглашение принято.

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