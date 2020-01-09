Это возможно только после того, как "все выдохнут и выпустят пар"

"Украинский самолёт разбился в Тегеране, и мы сейчас оплакиваем погибших, — сказал Фокусу один из иранских чиновников по имени Али, попросивший не указывать его фамилию в публикации. — Я сам десять раз летал этим рейсом в Киев, это большая трагедия. Наши специалисты уже нашли один "чёрный ящик", и скоро мы узнаем причины случившегося. Думаю, что авиакатастрофа не приведёт к эскалации конфликта США — Иран. Простые люди у нас в стране не хотят войны. Мы уже воевали с Ираком восемь лет и знаем, как это страшно. Лидеры нашего государства сказали, что больше не будут наносить удары по американцам. И президент США Дональд Трамп заявил, что будет применять к Ирану только экономические санкции. Надеюсь, что войны не будет".

Напомним, что самолёт "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране на вылете из аэропорта Имама Хомейни. На борту Boeing находилось 167 человек. Одиннадцать украинцев (в том числе девять членов экипажа), граждане Ирана, Афганистана, а также студенты из Канады, которые возвращались на учёбу после новогодних праздников. Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии. Первая из них связана с техническими неполадками, которые могли привести к возгоранию двигателя. Но в МАУ рухнувший Boeing 737-800 NG под номером UR-PSR называют своим лучшим самолётом. А также утверждают, что он был практически новым, куплен с конвейера и свой первый полёт совершил только в июне 2016 года. Вторая версия — ошибка экипажа, но и здесь нестыковка. В авиакомпании говорят, что, учитывая сложность и продолжительность полёта, лайнером руководил усиленный экипаж из лучших пилотов МАУ: командир Владимир Гапоненко — 11 тыс. часов налёта; инструктор Алексей Наумкин — 12 тыс. часов налёта; второй пилот Сергей Хоменко — 7,6 тыс. часов налёта. При этом все предполётные подготовки, отмечают в МАУ, проводились исключительно в аэропорту Тегерана.

Многие из экспертов, с которыми пообщался Фокус, склоняются к третьей версии случившегося: самолёт могла сбить случайная иранская ракета. Дело в том, что всего за несколько часов до падения Boeing Тегеран нанёс ракетный удар по американским базам в Ираке и, возможно, ошибочно принял украинский борт за вражескую цель. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что Тегеран отказался передать "чёрные ящики" Украине. Однако нельзя исключать, что причина такой скрытности — нежелание иранской стороны, чтобы США политизировали расследование.

США готовы помочь

По словам Андрея Гука, юриста, специализирующегося на авиационных делах, по международным законам Иран обязан организовать расследование данной катастрофы. По правилам расследованием будет заниматься комиссия, которую должна создать организация гражданской авиации Исламской Республики Иран. В эту комиссию теоретически войдут представители производителя самолёта (Boeing), эксплуатанта (МАУ), страны эксплуатанта (представители Госавиаслужбы Украины, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами) и другие специалисты. Эксперт надеется, что расследование будет независимым и пройдёт по стандартным процедурам ICAO (Международной организации гражданской авиации).

"Манипуляции крайне маловероятны. Необеспечение независимого и надлежащего расследования было бы серьёзным нарушением со стороны Ирана, которое может иметь негативные последствия для международного воздушного сообщения этого государства", — говорит Гук.

Украинское Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами уже сообщило о создании комиссии для участия в расследовании. На сайте Иранской организации такая информация к моменту сдачи номера в печать отсутствовала. Известно лишь, что в Иран отправится группа украинских специалистов для помощи в поисковой операции. В состав команды войдут пять человек из Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, два представителя Госавиаслужбы и три представителя МАУ.

По словам Гука, расследование катастрофы параллельно может проводиться и в Иране, и в Украине, а "чёрные ящики" необязательно должны передаваться производителю. Их могут исследовать и другие специалисты. В случае с малайзийским MH17, сбитым над Украиной, Совет безопасности Нидерландов также не передавал ящики Boeing. Исследование проводилось в Великобритании с участием экспертов из Украины, Малайзии и США. Поэтому пока в заявлении Ирана о том, что ящики не будут переданы ни США, ни Украине, нет чего-то экстраординарного. В то же время если Иран никого не допустит к исследованию, это поставит результаты расследования под сомнение.

Вашингтон уже заявил о готовности поддержать Украину в проведении расследования. "США готовы предложить свою помощь Украине в связи с катастрофой самолёта в Иране", — заявил госсекретарь Майк Помпео.

Тем не менее Анатолий Октисюк, старший аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), считает, что американцы будут использовать катастрофу, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана. "Украинский вопрос однозначно будут раскручивать, — говорит он. — Его не "заболтают" хотя бы потому, что солидная часть пассажиров лайнера — это граждане Канады и других европейских стран. Санкции в отношении Ирана могут касаться в том числе запрета полётов любых воздушных судов над его территорией".

Погибшие украинцы. В Тегеране погибли 11 украинцев: 9 членов экипажа лайнера и двое пассажиров

Выпустить пар

Другой вопрос, как будут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке. И будет ли дальнейшая эскалация конфликта США — Иран? Если да, то о полноценном расследовании катастрофы придётся забыть.

По словам Анатолия Октисюка, Иран — важный игрок на мировом рынке нефти. И эта страна всегда диктует свои правила, чем раздражает не только США, но и страны Персидского залива. "На данный момент все ключевые игроки, у которых есть интересы в Иране, хотят "выпустить пар", продемонстрировать силу перед соперниками и решить свои краткосрочные политические задачи, — говорит он. — Главное заинтересованное лицо в этой ситуации — Дональд Трамп. В Штатах в 2020 году состоятся выборы президента. И лидеру Америки не помешает внешний враг, который позволит сплотить нацию".

Октисюк напоминает, что одним из предвыборных лозунгов Трампа был: "Сделаем Америку могущественной", так что любая война поможет американскому президенту выполнить обязательство перед своими лоббистами — увеличить оборонный заказ. Дело в том, что производители оружия — основные доноры Республиканской партии. И именно они поддерживают войны, поскольку те позволяют им увеличить доходы, списать старое оружие и протестировать новые разработки.

Второй заинтересованный игрок — Кремль и Владимир Путин. "В России кризис легитимности Путина, — считает Октисюк. — Кремлю необходимо новое обострение, новый глобальный кризис, чтобы продемонстрировать своему электорату очередного врага, которого власть будет побеждать. Кроме того, Иран давно является форпостом России на Ближнем Востоке, а цены на нефть после начала конфликта в Иране начали резко расти, что также на руку России как экспортёру".

Заинтересован в происходящем и Китай. В Пекине рассчитывают, что Штаты полностью переключатся на Ближний Восток и серьёзная экономическая конфронтация, которая наблюдалась в последнее время между США и Китаем, сойдёт на нет.

Выгоден этот конфликт и Израилю, ведь тот позволяет Иерусалиму ещё больше утвердиться на Ближнем Востоке. В случае эскалации конфликта Израиль поддержит Штаты, оставаясь верным соратником в регионе. "Израиль получит уникальный шанс стереть с лица земли злейшего врага в лице Ирана. Бомбить будет искренне и сильно, без всяких ограничений, — написал Октисюк на своей странице в Facebook. — Думаю, что в стороне не останется и Саудовская Аравия, она также поддержит США. А вот Россия и Китай открыто выступать против США побоятся. Россия слишком слаба, а Китай прагматичен, ему не горит. ЕС заявит о своей обеспокоенности, на этом всё закончится".

По словам Октисюка, война позволит всем участникам оздоровить экономику, списать долги и восстановить экономический баланс. В то же время эксперт сомневается в начале третьей мировой войны. "Скорее всего, ключевые игроки не станут полностью погружаться в этот конфликт, — говорит он. — Если будут удары по Ирану со стороны США и союзников, то они будут точечными, по объектам инфраструктуры. Не думаю, что Штаты решатся на сухопутное вторжение в Иран. Если же проведут полноценный удар по Ираку и все военные объекты вместе с нефтяной промышленностью сметут с лица земли, не исключено, что на этом выжженном поле, как и в Ираке, возникнет новое "Исламское государство". ИГИЛ появилось именно после того, как Ирак фактически уничтожили и часть военных присоединились к партизанским отрядам. Эта ситуация может повториться в Иране".