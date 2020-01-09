Жесткое заявление Трюдо: украинский самолет был сбит иранской ракетой
2020-01-09 22:28:20
Канадский премьер призвал к тщательному расследованию катастрофы
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета. Об этом сообщает CNN.
По его словам на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.
"У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", -– сказал Трюдо.
"Это могло произойти ненамеренно", – добавил канадский премьер.
Он также призвал к тщательному расследованию катастрофы.
"Я хочу ответов. Это правительство не успокоится пока не получит ответов", – сказал глава правительства Канады.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки.
По его словам, "кто-то мог ошибиться с другой стороны".
"Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на другой стороне... не нашей стороне. Это не имеет к нам никакого отношения", – заявил президент США в Белом доме в четверг.
Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде поставил под сомнение утверждение США о том, что украинский авиалайнер МАУ, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был по ошибке сбит.
"Если бы ракета попала в самолет, он бы рухнул в свободном падении", – сказал Али Абедзаде, отметив, что после взлета самолет продолжал лететь пять минут.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.
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В Пентагоне заявили, что украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.