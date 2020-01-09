В СНБО заявили о трех секретных версиях крушения самолета в Иране

О наличии у экспертов какой-то основной версии пока речи не идет, как и о преобладании одной над другими

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", при этом три пока не разглашаются.

Об этом Данилов сообщил в эфире телеканала Украина 24, передает Интерфакс-Украина.

"Основной версии на сегодняшний день не существует. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые. Я могу сказать, что "Восток – дело тонкое", с самого утра работает наша группа там, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события", – рассказал он.

В комментарии "Радио Свобода" секретарь СНБО рассказал, что о наличии у экспертов какой-то основной версии пока речи не идет, как и о преобладании одной над другими.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", – рассказал секретарь СНБО.

Касательно участвующих в расследовании украинских специалистов, то по словам Данилова, "эти эксперты являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране. Они занимались вопросами относительно "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.