Зеленский опубликовал видеообращение к нации по поводу авиакатастрофы

Президент призвал международное сообщество присоединиться к расследованию

Глава государства призвал украинцев воздерживаться от поездок в ближневосточный регион до установления причин трагедии с самолетом МАУ. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших, заверив их в помощи и поддержке.

Он призвал международное сообщество присоединиться к расследованию. Сказал о телефонном разговоре с президентом Ирана, в ходе которого будет обсуждаться участие Украины в расследовании причин катастрофы.

Зеленский подчеркнул, что и до трагедии, и после нее из аэропорта Тегерана совершали рейсы международные компании, запрет на использование авиапространства над Ираном касался только американских самолетов. Зеленский призвал не спекулировать на этой теме и не распространять неофициальные версии причин трагедии.

Как ранее сообщал Фокус: