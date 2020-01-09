Зеленский опубликовал видеообращение к нации по поводу авиакатастрофы
2020-01-09 08:02:45
Президент призвал международное сообщество присоединиться к расследованию
Глава государства призвал украинцев воздерживаться от поездок в ближневосточный регион до установления причин трагедии с самолетом МАУ. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Президент выразил соболезнования родственникам погибших, заверив их в помощи и поддержке.
Он призвал международное сообщество присоединиться к расследованию. Сказал о телефонном разговоре с президентом Ирана, в ходе которого будет обсуждаться участие Украины в расследовании причин катастрофы.
Зеленский подчеркнул, что и до трагедии, и после нее из аэропорта Тегерана совершали рейсы международные компании, запрет на использование авиапространства над Ираном касался только американских самолетов. Зеленский призвал не спекулировать на этой теме и не распространять неофициальные версии причин трагедии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал неподалеку от Тегерана. На борту находились около 180 человек. Никто не выжил.
- МАУ опубликовала список погибших пассажиров рейса PS752 Тегеран – Киев. Большинство погибших – иранцы. В списке 62 несовершеннолетних.
- Факты и версии. Все, что известно о крушении украинского самолета в Иране.