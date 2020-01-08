У Тегерана иранские спасатели нашли черные ящики боинга МАУ
2020-01-08 11:06:47
На месте крушения найдено два черных ящика. В Иране исключают версию теракта, а в МАУ исключают человеческий фактор и технические неисправности самолета
Иранские спасатели нашли черные ящики разбившегося Boeing 737 МАУ.
Об этом сообщает государственный вещатель IRIB.
По словам прокурора Тегерана, на месте крушения найдено два черных ящика.
В МАУ на брифинге рассказали, что боинг прилетел в Украину прямо с завода в 2016 году, а техосмотр он прошел буквально два дня назад.
Также в украинских авилиниях говорят, что в составе экипажа были опытные пилоты, поэтому человеческий фактор в трагедии исключается.
Иран говорит, что крушение боинга - не теракт. Поначалу посольство Украины разделяло эту версию событий, но потом новость на сайте ведомства исчезла.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.