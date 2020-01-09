В Иране отреагировали на версию о попадании ракеты в украинский боинг

В Управлении гражданской авиации Ирана заявили, что представят результаты расследования всему миру, независимо от результата

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде поставил под сомнение утверждение США о том, что украинский авиалайнер МАУ, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был по ошибке сбит. Об этом сообщает CNN.

"Если бы ракета попала в самолет, он бы рухнул в свободном падении", – сказал Али Абедзаде, отметив, что после взлета самолет продолжал лететь пять минут.

По его мнению, "пилот пытался вернуться в аэропорт, но потерпел неудачу".

"Как самолет мог быть сбит ракетой, а пилот, при этом, пытался вернуть его в аэропорт?", – задался вопросом Али Абедзаде.

Напомним, в Иране утверждают, что мол траектория полета боинга указывала на то, что самолет до крушения пытался развернуться в сторону аэропорта.

Али Абедзаде также допустил, что Иран запросит помощь извне для расшифровки черных ящиков с потерпевшего крушение лайнера.

"Вообще говоря, у Ирана есть потенциал и ноу-хау для расшифровки черных ящиков. Все это знают", – сказал Али Абедзаде.

Он, тем не менее, признал, что черный ящик украинского Боинга 737 был поврежден. Он отметил, что Иран будет проводить его расшифровку вместе с украинскими специалистами.

"Украинские авиационные эксперты прибыли сегодня в Тегеран. У нас была сессия с ними. С завтрашнего дня они начнут декодировать данные", – сказал Али Абедзаде.

Он добавил: "Если имеющегося оборудования будет недостаточно для получения контента, Иран передаст ящики экспертам из Франции или Канады".

"Тогда, какой бы ни был результат, он будет опубликован и представлен всему миру", – сказал Али Абедзаде.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.