Эксперты Украины осмотрели фрагменты самолета МАУ: базовой версии крушения пока нет

Украинские представители провели в Тегеране серию консультаций

Украинские эксперты, прибывшие в Иран для участия в расследовании крушения самолета МАУ, осмотрели фрагменты лайнера. По словам источника с украинской стороны, базовой версии причин падения воздушного судна пока нет, она может появиться после тщательного осмотра и анализа обломков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Украинские представители уже провели серию консультаций и договорились о доступе к месту крушения сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам источника, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.

"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", – отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.