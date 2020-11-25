Авиакатастрофа в Иране: родственникам погибших выплатят 200 млн евро

Иранские власти планируют заложить деньги в бюджет страны на следующий год.

Иранские власти согласились выплатить компенсации за сбитый украинский самолет МАУ в январе 2020 года. Речь идет о сумме в 200 миллионов евро. Деньги планируется заложить в бюджет страны на следующий год.

Об этом пишет иранское бюро "Радио Свобода".

По словам вице-президента Ирана по правовым вопросам Лея Джонейди, сумма компенсаций не будет зависеть от гражданства пострадавших.

Также она добавила, что средства будут выделены из Фонда национального развития Ирана.

Очередной раунд переговоров между Украиной и Ираном запланирован на 3 декабря.

Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.