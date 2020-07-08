Иран отказывается от переговоров о компенсации жертвам катастрофы МАУ, – МИД

Иран отказывается от переговоров о выплатах компенсаций жертвам авиакатастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает BBC-Украина.

По его словам, ведомство сразу отправил ноту Ирану с предложением о переговорах после появления в СМИ информации о готовности Тегерана выплатить компенсации, но в ответ получило отказ.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", – говорит Енин.

По его словам, пока рано говорить о каких-либо суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", – говорит он.

Ранее президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Ранее стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит в январе под Тегераном. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линд

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.