Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом Боинге

В состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ вошли 16 представителей различных ведомств, а возглавил – замглавы МИДа Енин.

Об этом сообщает Офис президента.

Всего в состав делегации вошло 16 представителей различных ведомств.

Глава делегации "может изменять состав делегации и привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов".

Президент также утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые обозначены пометкой "тайно".

Финансирование делегации должен обеспечить Кабинет министров.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.