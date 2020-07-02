Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ, – СМИ
Иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит в январе под Тегераном.
Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линд, передает Arab News.
"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, и теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба, компенсации ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.
По словам главы МИД Швеции, соглашение было достигнуто в результате переговоров с Ираном и странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.
Хотя размер компенсаций пока неизвестен, Линде выразила уверенность, что Иран выполнит обязательства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.
- После нескольких месяцев задержки Иран отправил во Францию для расшифровки бортовой самописец со сбитого самолета.