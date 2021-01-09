Госдеп США обвинил Иран в том, что он покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ

Госсекретарь США заявил, что, несмотря на признание ошибки со стороны КСИР, ни один ответственный за трагедию, до сих пор не понес наказания.

В годовщину катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном госсекретарь США Майк Помпео обвинил иранское руководство в покрытии виновных в трагедии.

Его заявление опубликовано на сайте Госдепа США.

"Американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса PS752 "Международные авиалинии Украины", жизни которых год назад внезапно и бессмысленно унесла неоправданная иранская стрельба", – сказал Помпео.

Госсекретарь США также отметил, что, несмотря на признание ошибки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), никто до сих пор не понес наказания за этот поступок.

"Собственное расследование иранской стороны подтвердило, что самолет был сбит Корпусом стражей исламской революции двумя ракетами земля-воздух. Тем не менее, спустя год виновные представители КСИР не ответили за унесенные жизни 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа. Вместо этого, окончательное расследование затягивается, а режим продолжает покрывать тех, кто виновен в трагедии", – сказал Помпео.

"Мы с нетерпением ждем дня, когда иранские власти будут ценить жизни граждан Ирана с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников", – подытожил Помпео.

Год назад, 8 января, в Иране был сбит украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он вылетал из иранской столицы Тегеран в направлении на Киев. Но покинуть восточную страну самолет так и не смог: когда он набрал достаточную высоту, в него выпустили ракету Корпус стражей исламской революции. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

Эта трагедия забрала жизни 176 человек и вошла в 50 крупнейших авиакатастроф мира.