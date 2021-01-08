Смертельное небо Ирана. Что известно о расследовании катастрофы украинского самолета под Тегераном

В годовщину трагедии самолета МАУ Фокус рассказывает, как продвигается следствие, и кто понес наказание за убийство людей.

Год назад, 8 января, в Иране был сбит украинский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Он вылетал из иранской столицы Тегеран в направлении на Киев. Но покинуть восточную страну самолет так и не смог: когда он набрал достаточную высоту, в него выпустили ракету Корпус стражей исламской революции. Эта трагедия забрала жизни 176 людей. Катастрофа попала в 50 наибольших авиакатастроф мира.

Человеческая ошибка

Рейс Тегеран-Киев-Тегеран всегда пользовался популярностью. Авиаэксперты отмечают, что он объединял Восток и Запад. Для пассажиров этого рейса Киев стал удобным пунктом пересадки в направлениях в Европу и Канаду.

Несмотря на обострение военного конфликта между Ираном и США в начале 2020 года, самолеты большинства мировых авиаперевозчиков продолжили летать над восточной страной, в том числе и МАУ. Никто даже не мог представить, что один из выстрелов ракеты будет направлен на пассажирский лайнер.

Украинский самолет вылетел рано утром 8 января после часовой задержки. Поднявшись на высоту 2,5 тыс. метров, лайнер пропал с радаров. Один из местных жителей успел снять на видео, как самолет вспыхивает в воздухе и затем падает. После крушения возник пожар, который уничтожил самолет полностью, а его обломки разлетелись по всему периметру.

Позже стало известно, что на борту находились 176 пассажиров, среди которых были представители разных национальностей: 82 гражданина Ирана, 63 граждан Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании, 11 – Украины, среди которых 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Первыми причину катастрофы назвала иранская сторона. По мнению власти, трагедия произошла из-за проблем с двигателем самолета. Технический директор МАУ Александр Шафиев сразу же опроверг заявления Ирана о неисправности самолета, подчеркнув, что они потеряли один из лучших лайнеров авиакомпании. А вицепрезидент компании Игорь Сосновский заявил, что на борту работал профессиональный экипаж, который смог бы без проблем посадить самолет на землю в случае технических проблем.

[ + – ] Трагедия забрала жизни 176 людей и попала в 50 наибольших авиакатастроф мира. Фото: aa.com.tr

9 января американские СМИ со ссылкой на свои источники в разведке сообщили, что рассматривается версия с поражением самолета иранской ракетой после обстрела американских баз в Ираке. Позже данную информацию официально озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Следом об этом заговорили все мировые лидеры.

Давление со стороны многих стран, а также после внутреннего изучения ситуации, Генеральный штаб Вооруженных сир Ирана признал свою вину. Согласно версии власти, самолет был сбит случайно после того, как лайнер совершил неожиданный и резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Президент Ирана Хассан Рухани извинился за человеческую ошибку. А командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.

Хакерская атака на самолет МАУ

Спустя полгода министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба засомневался в официальной версии Ирана о человеческой ошибке, которая указана в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

«У нас есть много вопросов и мы нуждаемся во многих авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответах относительно того, что произошло. По состоянию на сегодня Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен выясняться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета. На сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным, мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов», — сообщил Кулеба.

В последний день 2020 года Иран передал Украине проект технического отчета об обстоятельствах авиакатастрофы. Теперь у украинского МИД есть два месяца на ознакомление, рассказал профильный министр. В документе иранская сторона должна объяснить свои действия и как произошло крушение самолета.

Некоторые возможные детали отчета уже приоткрыл член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи. Он рассказал о том, что украинский самолет, находясь в Израиле, был подвержен хакерской атаке, которая взломала систему безопасности и управление. Это привело к тому, что на радаре у иранских военных украинский самолет не отобразился как пассажирский лайнер. «Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо», — высказался Норузи. Лично он оправдал решение иранских военных сбить украинский лайнер в целях государственной безопасности

Кто взломал систему безопасности самолета, иранцы не сообщают. Но предполагают, что это американцы, с которыми у них военный конфликт.

[ + – ] После крушения возник пожар, который уничтожил самолет полностью, а его обломки разлетелись по всему периметру.

Эгсан Рефаги, независимый иранский журналист и документалист, в разговоре с Фокусом не исключает, что хакеры использовали военную компьютерную программу Suter, которая позволяет атаковать системы связи противника. «Оператор на месте не может посмотреть на небо, он смотрит только на радар», — объясняет Рефаги поступок иранских военных.

За год в Иране также нашли виновных в трагедии. В апреле 2020 года иранская Организация судоустройства вооруженных сил заявила о шести арестах, которые понесут ответственность. Но кто эти люди и в чем именно их вина, местные власти не уточняют.

Вопрос компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Одним из главных нерешенных вопросов, кроме наказания виновных, остаются выплаты семьям погибших пассажиров. Еще в январе прошлого года президент Владимир Зеленский сразу после крушения самолета заговорил о компенсациях.

В Иране подтвердили свою готовность выплатить деньги родственникам, но после окончания расследования.

По факту все оказалось не просто. Проблемой стало то, что большинство иранцев среди погибших пассажиров самолета имели двойное гражданство – канадское и иранское, что запрещено в мусульманской стране. Из-за этого возникли споры между странами, потому что Канада требовала компенсации за своих граждан, но Иран их считал своими.

После длительных переговоров в октябре минувшего года в Тегеране согласились провести выплаты независимо от гражданства погибших.

Но уже в декабре иранская власть передумала. По словам заминистра иностранных дел Украины Евгения Енина «правительство Ирана уже отозвало это предложение (о заложении в бюджете соответствующих средств — ИФ), поскольку предполагалось, что 200 млн евро будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе».

Вместе с подачей отчета расследования Тегеран изменил свое мнение касательно компенсаций. Там предлагают каждой семье выплатить по $150 тыс.

"Выплата поручена министерству дорог и городского развития. Она должна произойти до первой годовщины инцидента. Иранское правительство уплатит деньги погибшим пассажирам, невзирая на их расу или национальность в соответствии с международными нормами", — сообщила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

Но на момент годовщины выплаты компенсаций так и не произошли. И когда они будут, украинские дипломаты не спешат прогнозировать. Но если Иран откажется выполнять свои обещания Украина готова обратиться в международные суды.