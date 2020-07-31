Иран готов выплатить компенсацию родственникам 176 жертв сбитого самолета МАУ

Глава МИДа Дмитрий Кулеба обещает приложить все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый возле Тегерана пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в четверг, 30 июля.

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о результатах переговоров с украинской стороной.

Переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января, состоялись в четверг, 30 июля в Киеве. Украина на этих переговорах представляла все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что его ведомство приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Он также сообщил о трех основных результатах переговоров с иранской делегацией:

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечение всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций; Иран согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации; Украина договорилась с иранской стороной, как структурировать переговорный процесс: будут говорить следователи, технические эксперты и юристы.

Какую сумму в итоге согласился выплатить Иран, пока неизвестно.

Накануне переговоров с Ираном по поводу компенсаций президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о компенсации жертвам катастрофы самолета МАУ.

Позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит в январе под Тегераном.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.