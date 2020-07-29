Сбитый самолет МАУ в Иране: сегодня стартуют переговоры по компенсациям

С момента трагедии прошло больше полгода.

В среду, 29 июля, в Киеве должны стартовать переговоры с делегацией Ирана, которые касаются компенсаций за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.

По информации Министерства иностранных дел, переговоры продлятся два дня – с 29 по 30 июля. Участие с украинской стороны примет заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Также министр Дмитрий Кулеба сообщил, что лично намерен принять иранскую делегацию.

Предварительно известно, что Иран будет представлять заместитель министра иностранных дел страны по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.